藍揭中選會沒錢辦罷免 徐巧芯要曹興誠愛罷就自己出錢

大罷免全台延燒，國民黨立院黨團今日舉行記者會，黨團書記長王鴻薇揭露，大罷免恐耗費公帑12億元，中選會無編列舉辦罷免預算，預備金僅1百萬，屆時將動用行政院第二預備金（二備金）。國民黨立委徐巧芯說，民進黨這麼愛罷免，為何不拿自己的錢出來，曹興誠不是很有錢嗎，12億應是小小費用，這麼愛罷免為什麼不自己出？

王鴻薇說，民進黨發動大惡罷，每場選舉活動所費不貲，因為這場惡罷範圍廣，人數多，在這場大惡罷中，中選會預算是一毛錢都沒有編，如果這些罷免進入最後階段，中選會請地方選委會查核，通通需要錢。大惡罷設定在41席在野黨區域立委，一場罷免大約是花費3千萬元，41個區域委員要12億。要問民進黨，每天都在哭窮喊窮，說政府沒錢，12億罷免支出怎麼就有錢？

王鴻薇表示，如果部會有臨時需求，會動用預備金，但是中選會預備金只有1百萬，最後一定要動用行政院二備金，二備金是救命錢，應付政府緊急性支出。請問賴政府要用人民二備金救命錢，支應惡罷的錢嗎？反對這種無理惡罷，讓人民埋單，民脂民膏不是拿來罷免鬥爭的。

徐巧芯說，以後年年都要這樣嗎？台灣4年裡會有2次選舉，一次是縣市長和地方議員選舉，一次是總統和立委選舉。選完縣市長、議員後， 不合民進黨意就罷免，被罷免掉就再補選。立委不合民進黨意，罷免後再補選。每年都要做大罷免，罷免完又要補選，4年要選9次舉，民眾不煩嗎，大部分民眾都在抱怨「太煩了」，連年選舉，連年花錢。

徐巧芯表示，若讓民進黨繼續惡罷，每年都會這樣搞，最後變成4年選9次的浪費情況。 一旦進入大罷免，幾乎使得很多地方縣市都忙於查對，中央惡罷而累死地方，各縣市政府要花非常多時間處理罷免，影響工作效率跟提供民眾福利。 這是賴清德應該以民進黨主席身分出來呼籲停止罷免的原因，立法院長韓國瑜的話被賴清德左耳進右耳出，院際調解有何意義，走過場又何必興師動眾。

徐巧芯質疑，若無這些惡罷，救災救難的錢就有充足空間因應2025年。如果2025年發生天災，需要二備金救災，如果是很大額的，但裡面一部分金額被大惡罷用完，大家可以接受嗎？

徐巧芯強調，民進黨、側翼有些人這麼愛罷免，為什麼不拿自己的錢出來？曹興誠不是很有錢嗎？12億應該是小小費用，這麼愛罷免為什麼不自己出呢？慷人民之慨，花二備金救難錢做大罷免，為什麼不是曹興誠自己出？說要捐30億帳目不清，黑熊神射手人不知道在哪，300萬黑熊部隊也沒有在所有救災救難活動上看到蹤跡，卻領著一大堆人做政治鬥爭罷免。賴清德應該以民進黨主席的身分呼籲停止大罷免，而不是繼續在中常會上播放自己自戀的影片。