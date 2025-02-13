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90高齡客家文學大老李喬領銜 苗栗罷免藍委案送件

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
客家文學家李喬宣布擔任苗栗立委邱鎮軍罷免案領銜人。報系資料照
客家文學家李喬宣布擔任苗栗立委邱鎮軍罷免案領銜人。報系資料照

全台掀起大罷免潮，苗栗第二選區罷免國民黨立委邱鎮軍團體在客家文學大老、高齡90歲的李喬承諾擔任罷免領銜人後，今天正式向中選會遞件連署罷免。罷免團體表示，李喬雖然年事已高，但一口答應擔任領銜人，未來也許透過文字或影像方式表達對罷免行動的支持。

苗栗立委陳超明、邱鎮軍罷免案，歷經邱鎮軍罷免領銜人因承受壓力而退出罷免行動，引發各界關注，不過90歲的李喬昨天同意擔任領銜人後，罷免團體今天上午前往中選會正式遞件。

由於李喬年事已高，並未出現在中選會現場，不過由罷免團體代為宣讀他的聲明，李喬在聲明中表示：

我是李喬，我用一生在書寫臺灣的故事，刻劃這片土地的獨立精神與反抗意志。如今，面對民主遭受威脅，臺灣有難，我選擇站出來，擔任苗栗第二選區罷免立委邱鎮軍的領銜人，這是我身為臺灣公民的一份責任，更是義務。

臺灣的民主是靠無數人的奮鬥得來的，絕不能因威脅與恐懼而退縮。立法委員應該為民服務，而非背離選民、傷害地方。當政治權力偏離正道，人民就應該站出來，以行動反抗不公。罷免是一種民主機制，不是個人恩怨，而是捍衛選民意志的必要手段。

我生於這塊土地，一輩子用文學去反抗人間的不平不義不合理，如今，我選擇以行動來書寫歷史，堅守我們的獨立精神，拒絕屈服，這是為苗栗人發聲、為台灣人民發聲。

罷免團體表示，李喬對苗栗、客家及台灣都是重要的人，讓罷免團體從恐懼中找到精神領袖。罷免團體指出，李喬從大埔事件開始就一直和他們站在一起，這次雖然李喬一開始就很勇敢想站出來，但考量他年紀大了，年輕人也應該努力從自己做起，最後仍很感動李喬願一口答應。

罷免團體說，這次連署過程中確實遇到對方支持者的言語攻擊，也遇到苗栗當地店家害怕導致尋覓連署地點的困難，選區朋友回饋的意見也是遭到很多有形、無形的壓力，但李喬老師認為有需要就應該站出來。

對於李喬的出面是否代表文化界都已同樣支持罷免行動？罷免團體表示，李喬是文化界一分子，他代表自己發聲，但也呼籲文化界都能站出來支持這次活動。

苗栗第二選區立委罷免團體轉發李喬聲明。圖／罷免團體提供
苗栗第二選區立委罷免團體轉發李喬聲明。圖／罷免團體提供
苗栗第二選區立委罷免團體轉發李喬聲明。圖／罷免團體提供
苗栗第二選區立委罷免團體轉發李喬聲明。圖／罷免團體提供

罷免 苗栗縣 邱鎮軍

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