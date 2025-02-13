罷免黃捷、許智傑「高雄雙罷劫」 今送件3500份連署書

高雄市罷免立委許智傑、黃捷團隊「高雄雙罷劫」今日備齊各3500份、共10箱連署書，搭乘遊覽車北上至中選會交件，預計下午2點抵達；團隊發言人徐尚賢強調，3500份若遭剔除1成，仍能通過第一階段，目前團隊有保留1千份以上的連署書能補上，中選會應秉公處理，也說第二階段將是一場硬仗，希望在野黨能表態支持。

雙罷劫團隊今日將北上至中選會，遞交罷免黃捷、許智傑第一階段罷免連署書，各有約3500份，黃捷連署書有8箱，分為鼓山、苓雅、前金、鹽埕、新興區的正副本各1箱，許智傑的鳳山區有2箱，團隊共10餘人包下遊覽車一同北上，預估下午2點半能順利遞交；今日在啟程前，團隊也高舉牌面喊「高雄團結！雙罷劫！」

徐尚賢說，團隊從3日起到今日，一連忙碌10天，每天工作超過12小時，昨天更是從早上8點一連忙到今天清晨4點，近24小時沒睡，「我們就是真正民間團體力量，皇天不負苦心人，今日順利北上送件！」他說罷免行動屬於全高雄人，除了鳳山連署總站、六合夜市連署站外，還有各地機動性站點團結之下，10天內各集結3500份連署書。

徐尚賢說，3500份連署書數量可能不夠，中選會在民進黨執政下，「希望能秉公處理，對我們手下留情，不要剔除得太過份」，目前團隊手上還有1千份以上的連署書，若中選會不予通過第一階段，團隊仍有許多連署書能補上；許智傑第一階段門檻為2936份、黃捷3137份，此次團隊各遞交3500份，足夠讓中選會剔除1成。