綠要打論述戰 藍回嗆沒資格反惡罷

全台罷免連署將邁入第二階段，民進黨態度轉趨積極。民進黨中常會昨天對此進行相關討論，有中常委提出建言，呼籲黨中央要投入論述戰，也要協助被藍營鎖定罷免的綠營立委；黨內人士表示，對這些建議表達支持，未來全力配合、執行。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤昨在中常會表示，目前有十三位民進黨立委遭在野黨鎖定罷免，黨中央應協助攻防，會中也達成初步共識，黨中央會給予法律戰等協助，一起澄清、論述。

吳思瑤說，國民黨對民進黨立委抹黑與人格攻擊，希望黨中央出手協助澄清；她甚至懷疑國民黨有中央廚房，法律戰上要積極因應，輿論戰也要澄清。

國民黨團書記長王鴻薇則表示，反惡罷是什麼人都可以講，但民進黨最沒有資格講，因為這場全面性惡罷是由民進黨挑起。

王鴻薇說，民進黨主席賴清德直接在中常會要讓大家看「威廉神預言」影片，該影片根本已經成了中央廚房基本教材、罷免團體主旋律，且這些都是賴清德的說法；這場大惡罷行動不折不扣是由民進黨發起，現在卻又說要反惡罷，這是雙標，說一套做一套。