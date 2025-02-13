聽新聞
0:00 / 0:00

罷免連署 藍委：適用生效後的新法

聯合報／ 記者唐筱恬黃婉婷李成蔭／台北報導
立法院日前記名投票，藍白立委以人數優勢否決行政院所提選罷法覆議案。記者黃義書／攝影
立法院日前記名投票，藍白立委以人數優勢否決行政院所提選罷法覆議案。記者黃義書／攝影

立法院前天否決行政院針對選罷法所提覆議後，昨天將覆議咨文送至行政院與總統府。行政院證實收到咨文，至於後續是否聲請釋憲救濟？政院人士指出，將徵詢專家學者，研議是否提出。

不過，民進黨立院黨團總召柯建銘日前已嗆聲，民進黨團將對選罷法聲請暫時處分、釋憲「是標配」。國民黨立委吳宗憲昨說，憲法訴訟法修法已經生效，大法官又不能開庭審議，不懂民進黨團在想什麼？「世界上沒有國家把（憲法）救濟管道拿出來這樣玩，以後國際會怎麼看待台灣？」

國民黨立委翁曉玲分析，民進黨團是想把燙手山芋丟給大法官，想著「最後守門員」可以護航，但這是陷大法官於不義；其實，大法官光是處理人民聲請釋憲案都來不及了，如今行政機關、民進黨團三不五時聲請，大法官要優先處理哪個？她也期許大法官應更有「Guts」（膽識），對不符合聲請的釋憲案，該駁回就駁回、該不受理就不受理。

選罷法覆議案遭立法院否決後，新法將於總統府收到公文後十天內公布。新法生效後，已遞件的罷免案及連署中的罷免案，究竟適用新法還是舊法？引發爭議。翁曉玲主張，選罷法新法公布後，即使已進入第二階段連署，也應遵守新法附身分證，避免造成連署不公現象。

中選會昨解釋，根據選罷法第一百卅一條規定，該法修正施行前已發布選舉公告的選舉，或已向主管選舉委員會提出罷免案，仍適用修正前規定，而罷免提議適用舊法者，隨後連署、投開票等各階段也適用舊法；反之，罷免提議送件適用新法者，連署、投開票等各階段都適用新法。

吳宗憲 憲法訴訟法 柯建銘 罷免 翁曉玲 覆議案

延伸閱讀

趙少康：國民黨努力藏富於民 民進黨忙政治鬥爭大罷免

全台罷免潮！台中6藍委「全罷」 應援金門罷免陳玉珍

批大罷免只是搞仇恨動員 藍委林思銘：根本說不出理由

十餘位綠委被鎖定罷免 民進黨中央將協防

相關新聞

綠發動大罷免 朱立倫籲賴總統「用智慧放下屠刀」

立法院長韓國瑜盼賴清德總統呼籲停止大罷免，賴總統引用佛經「菩薩畏因，眾生畏果」回應。國民黨主席朱立倫昨天說，也希望賴總統...

罷免連署 藍委：適用生效後的新法

立法院前天否決行政院針對選罷法所提覆議後，昨天將覆議咨文送至行政院與總統府。行政院證實收到咨文，至於後續是否聲請釋憲救濟...

綠要打論述戰 藍回嗆沒資格反惡罷

全台罷免連署將邁入第二階段，民進黨態度轉趨積極。民進黨中常會昨天對此進行相關討論，有中常委提出建言，呼籲黨中央要投入論述...

趙少康：國民黨努力藏富於民 民進黨忙政治鬥爭大罷免

全國稅收超徵數去年高達5283億元，是歷史新高。國民黨立院黨團宣示將促使政府啟動「還錢於民2.0」版，主張全民普發現金1...

全台罷免潮！台中6藍委「全罷」 應援金門罷免陳玉珍

全台大罷免，台中市公民團體發起罷免6名藍委，達一階送中選會審議，公民團體跨海應援金門罷免藍委陳玉珍的「珍礙金門」行動，2...

批大罷免只是搞仇恨動員 藍委林思銘：根本說不出理由

國民黨立委林思銘今天表示，民進黨無差別發起大罷免，只是毫無理由的仇恨動員，根本說不出理由為何要罷。針對選罷法連署加嚴修正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。