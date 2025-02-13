罷免連署 藍委：適用生效後的新法

立法院前天否決行政院針對選罷法所提覆議後，昨天將覆議咨文送至行政院與總統府。行政院證實收到咨文，至於後續是否聲請釋憲救濟？政院人士指出，將徵詢專家學者，研議是否提出。

不過，民進黨立院黨團總召柯建銘日前已嗆聲，民進黨團將對選罷法聲請暫時處分、釋憲「是標配」。國民黨立委吳宗憲昨說，憲法訴訟法修法已經生效，大法官又不能開庭審議，不懂民進黨團在想什麼？「世界上沒有國家把（憲法）救濟管道拿出來這樣玩，以後國際會怎麼看待台灣？」

國民黨立委翁曉玲分析，民進黨團是想把燙手山芋丟給大法官，想著「最後守門員」可以護航，但這是陷大法官於不義；其實，大法官光是處理人民聲請釋憲案都來不及了，如今行政機關、民進黨團三不五時聲請，大法官要優先處理哪個？她也期許大法官應更有「Guts」（膽識），對不符合聲請的釋憲案，該駁回就駁回、該不受理就不受理。

選罷法覆議案遭立法院否決後，新法將於總統府收到公文後十天內公布。新法生效後，已遞件的罷免案及連署中的罷免案，究竟適用新法還是舊法？引發爭議。翁曉玲主張，選罷法新法公布後，即使已進入第二階段連署，也應遵守新法附身分證，避免造成連署不公現象。

中選會昨解釋，根據選罷法第一百卅一條規定，該法修正施行前已發布選舉公告的選舉，或已向主管選舉委員會提出罷免案，仍適用修正前規定，而罷免提議適用舊法者，隨後連署、投開票等各階段也適用舊法；反之，罷免提議送件適用新法者，連署、投開票等各階段都適用新法。