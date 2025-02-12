趙少康：國民黨努力藏富於民 民進黨忙政治鬥爭大罷免

全國稅收超徵數去年高達5283億元，是歷史新高。國民黨立院黨團宣示將促使政府啟動「還錢於民2.0」版，主張全民普發現金1萬元。中廣前董事長趙少康表示，民進黨忙著政治鬥爭大罷免，國民黨努力「藏富於民」，大家可睜大眼睛看，哪個立委反對修預算法讓普發現金法制化，甘願當民進黨政府的應聲蟲，就該被罷免。

趙少康指出，相對於一般人的生活面臨高物價、高房價，電價漲、火車票價漲，水價也在喊漲，日子真是越來越難過。民國111年，稅收超徵5237億元，當時只拿出1400億元跟全民共享，每人發6000元現金，去年超徵數比111年更高，國民黨團要求普發現金1萬元，根本就不夠多。

趙少康說，一個會持家的政府，對於家裡的收入、支出、國內外景氣，一定可以做精準判斷跟規畫，稅收怎麼會每年都超徵這麼多？既然超徵，普發現金不只是「還稅於民」，而是要「藏富於民」。

趙少康說，人民有錢才可能擴大消費，有了消費動能才能帶動刺激百業景氣，尤其是嗷嗷待哺的服務業。業者賺了錢，才有機會提高薪資、增聘員工，讓人民更富，形成良性循環，這才是大有為政府該做的事。

趙少康表示，既然民進黨政府只會把超徵稅收拿來補貼錯誤的能源政策或私房錢，國民黨立委賴士葆、王鴻薇都主張修預算法，讓「普發現金」可以法治化，不要年年都看政府臉色，或是選舉到了才有現金領。民進黨忙著政治鬥爭大罷免，國民黨努力「藏富於民」，大家可以睜大眼睛看，哪個立委反對修預算法讓普發現金法制化，甘願當民進黨政府的應聲蟲，就該被罷免。