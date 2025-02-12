全台罷免潮！台中6藍委「全罷」 應援金門罷免陳玉珍

全台大罷免，台中市公民團體發起罷免6名藍委，達一階送中選會審議，公民團體跨海應援金門罷免藍委陳玉珍的「珍礙金門」行動，2月15日及22日下午3時到5時，在台中勤美誠品前市民廣場，代收罷免陳玉珍一階提議書。

台中市藍綠8立委罷免行動「無一倖免」，全數達一階送中選會，包括中一選區罷綠委蔡其昌「割蔡聯盟」、中二選區罷藍委顏寬恒「解顏行動」、中三選區罷藍委楊瓊瓔「中3拒瓔」、中四選區罷藍委廖偉翔「展翅廢翔」、中五選區罷藍委黃健豪「斷健行動」、中六選區罷藍委羅廷瑋「敲羅行動」、中七選區罷綠委何欣純，以及中八選區罷藍委江啟臣「一罷擊臣」。