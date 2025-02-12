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全台罷免潮！台中6藍委「全罷」 應援金門罷免陳玉珍

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中罷免6名藍委行動日前在台中勤美誠品前市民廣場設攤，吸引民眾連署罷免。記者趙容萱／攝影
台中罷免6名藍委行動日前在台中勤美誠品前市民廣場設攤，吸引民眾連署罷免。記者趙容萱／攝影

全台大罷免，台中市公民團體發起罷免6名藍委，達一階送中選會審議，公民團體跨海應援金門罷免藍委陳玉珍的「珍礙金門」行動，2月15日及22日下午3時到5時，在台中勤美誠品前市民廣場，代收罷免陳玉珍一階提議書。

台中市藍綠8立委罷免行動「無一倖免」，全數達一階送中選會，包括中一選區罷綠委蔡其昌「割蔡聯盟」、中二選區罷藍委顏寬恒「解顏行動」、中三選區罷藍委楊瓊瓔「中3拒瓔」、中四選區罷藍委廖偉翔「展翅廢翔」、中五選區罷藍委黃健豪「斷健行動」、中六選區罷藍委羅廷瑋「敲羅行動」、中七選區罷綠委何欣純，以及中八選區罷藍委江啟臣「一罷擊臣」。

罷藍委公民團體表示，因台中市6藍委全罷，目前全數達一階送中選會，因此2月15日及22日的台中市民廣場場次，主要是為衝二階做準備，讓這6罷免區民眾留下電話聯絡資訊，因金門罷免陳玉珍的「珍礙金門」需要幫忙，因此應援，服務中台灣設籍金門的旅台民眾，代收罷免陳玉珍一階提議書。

台中罷免6藍委行動，2月15日、22日在台中市民廣場，代收罷免金門藍委陳玉珍一階提議書。圖／翻攝自「展翅廢翔」臉書
台中罷免6藍委行動，2月15日、22日在台中市民廣場，代收罷免金門藍委陳玉珍一階提議書。圖／翻攝自「展翅廢翔」臉書

罷免 陳玉珍

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