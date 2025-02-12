快訊

經典賽／台韓交流賽20099人進場 中華隊預習應援熱

加碼最終回！大樂透頭獎衝4.3億開獎 大小紅包剩餘獎金全均分

嘉縣2011年迄今已351地震…去年突激增 專家：今年恐創新高

批大罷免只是搞仇恨動員 藍委林思銘：根本說不出理由

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委林思銘今在直播節目「志聖鮮思」表示，民進黨無差別發起大罷免，只是毫無理由的仇恨動員，根本說不出理由為何要罷。針對選罷法連署加嚴修正案覆議被否決，他說，選罷法修法已通過，大罷免第二階段連署應檢附身分證。圖／「志聖鮮思」提供
國民黨立委林思銘今在直播節目「志聖鮮思」表示，民進黨無差別發起大罷免，只是毫無理由的仇恨動員，根本說不出理由為何要罷。針對選罷法連署加嚴修正案覆議被否決，他說，選罷法修法已通過，大罷免第二階段連署應檢附身分證。圖／「志聖鮮思」提供

國民黨立委林思銘今天表示，民進黨無差別發起大罷免，只是毫無理由的仇恨動員，根本說不出理由為何要罷。針對選罷法連署加嚴修正案覆議被否決，他說，選罷法修法已通過，大罷免第二階段連署應檢附身分證。

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今在直播節目「志聖鮮思」，邀請林思銘，討論大罷免僵局一事。

林思銘首先批評，民進黨無差別發起大罷免，只是毫無理由的仇恨動員，根本說不出理由為何要罷，只會說立法院提案導致行政部門窒礙難行，但事實是這些預算都只是凍結，且凍結百分比都不高。

林思銘強調，立法院預算審查凍結行政部門稀鬆平常，只要預算達成預期效益就可解凍其餘預算，這是對行政部分預算執行效益的監督，如果都不用監督就是專制獨裁。

陳學聖分享過去擔任立委經驗，表示有時預算解凍就安排在下個會期，甚至書面、專案報告就可解凍，以確保行政部門預算精準執行。

針對罷免連署是否檢附身分證一事，林思銘說，上會期已通過要檢附身份證，行政院提覆議也已在昨日被國會否決，因此總統應該在10日內公布行政後的新法。目前第一階段國民黨已被送件37案，仍適用舊法；然而第二階段地方選委會審查需15天的時間，屆時新法公佈就應適用新法。

林思銘強調，雖然中選會主委李進勇說罷免提出時仍適用舊法，但這僅是李進勇針對選罷法131條的個人看法，但程序要從新，應適用新法。否則如果不需檢附身分證，則二階段資料都可以抄一階段的原資料，很多地方黨部都很熟悉黨員資料，拿來抄一抄就可以去連署。

何志勇舉例，美國沒有身分證，投票要先註冊，而參與罷免投票者必須是先前已註冊投票的選民。他們在經選務人員核對註冊留下的個資以及親筆簽名後，始准連署罷免，就是要確保是本人參與。既然現在台灣投票要出示身分證，是同樣的道理，要確保是本人，為何罷免連署不用？陳學聖也說，過去提倡罷免要附身分證是民進黨的主張，不懂為何現在要反對。

陳學聖進一步分析，現在民進黨推動大罷免，是因為現在民進黨沒有什麼好損失的，不大罷免的話就是持續藍白聯合，執政黨配合在野；但如果大罷免成功罷掉幾席，未來就有機會不被在野黨掣肘，反正大罷免用的也是國家的錢，但造成的社會損失難以估算。

罷免

延伸閱讀

王婉諭控向農會違法超貸 林思銘批抹黑：選輸想翻桌

竹縣罷免林思銘、徐欣瑩團體宣布一階達標 今送連署書

政院年後擬提總預算案覆議 林思銘：行政權獨大思維

竹東槍擊連結到罷免 林思銘：民進黨執政後治安惡化

相關新聞

全台罷免潮！台中6藍委「全罷」 應援金門罷免陳玉珍

全台大罷免，台中市公民團體發起罷免6名藍委，達一階送中選會審議，公民團體跨海應援金門罷免藍委陳玉珍的「珍礙金門」行動，2...

批大罷免只是搞仇恨動員 藍委林思銘：根本說不出理由

國民黨立委林思銘今天表示，民進黨無差別發起大罷免，只是毫無理由的仇恨動員，根本說不出理由為何要罷。針對選罷法連署加嚴修正...

十餘位綠委被鎖定罷免 民進黨中央將協防

民進黨中常會今天討論大罷免相關議題。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤會中表示，目前有13位民進黨立委遭在野黨鎖定罷免，黨中央應...

13綠委遭鎖定罷免 民進黨祭法律戰「打假」

大罷免烽火延燒，民進黨立委吳思瑤、吳沛憶等人也被鎖定，據轉述，吳思瑤今天在中常會替遭到在野陣營發起罷免的13位民進黨立委...

劉和然與蘇巧慧同台尬場 談罷免更有主張

2026地方大選逐步逼近，新北副市長劉和然、民進黨立委蘇巧慧今皆出席野柳神明淨港文化祭，由於兩人皆被視為參選新北市長熱門...

影／憑空冒出幾千份罷免書 台南市議會民進黨團向國民黨宣戰

台南市議會民進黨團22位成員今天共同出面力挺黨內立委林俊憲、王定宇，指出這段期間在地方從未見過國民黨設置連署站、宣傳站，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。