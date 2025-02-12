十餘位綠委被鎖定罷免 民進黨中央將協防

民進黨中常會今天討論大罷免相關議題。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤會中表示，目前有13位民進黨立委遭在野黨鎖定罷免，黨中央應協助攻防，會中也達成初步共識，黨中央會給予法律戰等協助，一起澄清、論述。

吳思瑤表示，對照民團要設很久的攤位才達到一定的連署數量，國民黨幾乎都沒設攤或短暫設攤就達標，造假成分很高。這都有相關法律刑責，若有具體事證，當然要採取進一步行為，法律戰部分黨中央可以一起幫忙，因為這是通案，包含法律攻防、律師等等都可以先準備因應。

吳思瑤說，罷免是一個手段，要摧毀執政黨立委形象，對民進黨立委抹黑與人格攻擊，她希望黨中央出手協助澄清。目前13案罷免綠委案造假成分很高，甚至懷疑國民黨有中央廚房，法律戰上要積極因應、輿論戰也要澄清。