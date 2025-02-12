劉和然與蘇巧慧同台尬場 談罷免更有主張

2026地方大選逐步逼近，新北副市長劉和然、民進黨立委蘇巧慧今皆出席野柳神明淨港文化祭，由於兩人皆被視為參選新北市長熱門人選，同框尬場。至於蘇巧慧近期遭罷，她控罷團抄國民黨員名冊偽造文書。劉和然下午赴林口行程時受訪認為，應盡快讓選罷法新法上路，避免舊制有閃失。

劉和然、蘇巧慧今出席野柳地方盛會，同框尬場。蘇巧慧表示，野柳神明淨港文化祭是地方大事，懷著高興的心情來參加，盼之後也會給地方更多的幫助。劉和然也說，新北市值得眾人關心、投入，今天不僅與蘇巧慧碰面，還有當地議員、立委，並盼蘇巧慧將中央資源引入新北市，促進各項建設與發展。

另外，針對罷團疑抄國民黨員名冊當連署書，蘇巧慧今指出，送件48小時抽查就發現選民未參與連署卻被列冊，相信不是少數，接下來應該還會有更多，盼選民若發現自己沒有簽連署，卻在連署名冊上，可以跟該區的立法委員反映。

劉和然今下午赴林口日照中心與長輩一同慶元宵，他會後被問及蘇巧慧質疑罷團偽造文書。劉說，現在罷免案大家都用舊制，但舊制最易被詬病的是抄名冊過程中，民眾會有不信任感，所以這次修法不是提高門檻，而是附上身分證影本，連署過程中避免有些人在不知情下發生如此事情，不希望公平機制有閃失，籲讓新法盡快上路。

劉和然強調，罷免是民主機制一環，都會尊重，但罷免是屬於例外，因為每4年就有一次的改選，自然就會有一個淘汰機制，做不好下一屆選民就不會再投給你。不過罷免機制的確要存在，但當所有人都被罷免，那就代表不是民主機制，是違反民主常態。