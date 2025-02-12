影／憑空冒出幾千份罷免書 台南市議會民進黨團向國民黨宣戰

台南市議會民進黨團22位成員今天共同出面力挺黨內立委林俊憲、王定宇，指出這段期間在地方從未見過國民黨設置連署站、宣傳站，卻突然生出幾千份對林俊憲、王定宇的罷免提議書，嚴重質疑來源是否是國民黨抄寫名冊偽造而來，請檢調單位介入調查，還給市民乾淨的選風。

台南市議會民進黨團今指出，全力聲援黨內立委，並正式向國民黨宣戰，嚴厲譴責國民黨用違法手段踐踏民主；國民黨在全台灣把罷免作為報復的工具已經是令人不齒的行徑，如今竟平白生出幾千份的提議書，踐踏民主的行為，應當被全台灣人譴責。

議長邱莉莉指出，去年到今年初，朝小野大，國民黨與民眾黨的聯手，幾乎是要癱瘓台灣整個執政；非理性法案強勢通過，總預算鋪天蓋地，只用數字去誤導民眾，讓民眾以為預算是有增加的，而不是減少。

邱莉莉表示，事實上，預算是否減少，各部會發言人、首長都已經出來說，這樣的預算不知道國家的機器要如何再動下去；癱瘓國家執政是國民黨聯手民眾黨要讓台灣人民生活不好過，民眾覺得他們癱瘓國家、癱瘓國會，自主站出來利用罷免行動積極的公民參與。

邱莉莉認為，人民對政黨不齒的公民自主罷免活動，台南居然可以作假，是讓人覺得很驚訝的事情；台南市沒有任何一個公民團體、沒有一個連署站、沒有任何黨公職，居然可以偷偷送件。

她只能說，「林俊憲、王定宇你們太厲害了，國民黨、民眾黨太怕你們了，都用這種偷輸入的方式」，所以國民黨、民眾黨現在不只要癱瘓國家運作，甚至在地方政治的部分也要掀起波瀾，呼籲台灣民眾眼睛要非常雪亮，到底是誰在癱瘓這個國家。

邱莉莉抨擊，「國民黨的委員說出來的民主，讓我覺得噁心」民進黨團、民進黨市黨部已經講得非常清楚，本來是公民自主活動，公民對於代議士不信任，現在她們也要站出來宣傳那裡有連署站、那裡有號召罷免，不能沒聲音。

她說「否則國民黨、民眾黨都把火燒到台南市的門口，難道我們還要噤若寒蟬？」

議員余柷青指出，國民黨發起的對王定宇、林俊憲立委這幾千份的罷免連署書，連署書一定要公開、公平、公正、透明化，可是現在連一個宣傳站、連署站都沒看到，何來這幾千多份的連署書？還已經通過第一階段。

余柷青表示，好不容易在台南這個地方，是一個民主庇護所，也是民主的前哨站，在這個地方發生這種事情，全台灣的人民該有什麼保障？今天台南民進黨團在台南要發起反罷免黑箱作業，必須讓台灣人民知道，不能讓國民黨再惡搞下去。

余柷青說，她要引用賴清德總統說的「菩薩畏因、眾生畏果」，其實更應該是「同島一命，共修成正果」；如果國民黨再這樣惡搞下去，一直掏空台灣的話，受損的只會是台灣人民，「希望由我們發起，全台灣人民能看到我們守護民主的決心」。

議員周嘉韋指出，大家站出來不單單只是為了台南這幾席立委，更是關係到全台灣國民黨這種報復行為造成的影響，這次踐踏到台南的土地上，「我們不容許」，台南民進團身為過半的多數，有義務也有責任回應選民的期待。

周表示，呼籲台南的市民，如果有親朋好友在國民黨立委選區，請跟他們說一定要站出來，不要讓國民黨踐踏民主的行為，擴張到全台灣；第一階段的提案已經在進行中，第二階段的連署，甚至到最後階段的投票罷免，市民朋友一定要讓這次「割藍委」的行動，可以順利成功。

台南市議會民進黨團表示，這陣子國民黨在立法院脫序的演出，已經被全民所唾棄，尤其不分對錯只因為總統賴清德而針對台南的報復行為更是令人厭惡；他們團責無旁貸，開全國第一槍，對國民黨宣戰，呼籲全台黨團一起站出來，為民主努力。