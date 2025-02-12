台聯：響應民進黨反惡罷行動

台聯黨主席周倪安今天表示，罷免雖是憲法賦予公民的權利，但在現行選制下，如果只談罷免，而不面對選制不公的問題，藍白陣營可能透過惡意罷免的方式，罷免優秀的本土派立委。台聯台南市黨部主委楊中成說，台聯將響應民進黨「反惡罷」行動。

周倪安發布新聞稿指出，台灣現況問題，不只是藍白混亂而已，根源更與選區劃分上的「票票不等值」有關。民進黨無論在區域、不分區立委的選票都比較多，席次卻比國民黨少。

她說，這印證了台聯早在2005年修憲時，警示該次修憲將扼殺台灣前途的危害，也說明了近年來台聯多次呼籲朝野應修正選制，藉以修補憲政漏洞確實有必要。

台聯台南市黨部主委楊中成表示，近期在台南，就有泛藍有心人士發起對台南立委林俊憲的惡意罷免。台聯響應民進黨「反惡罷」行動，密切關注地方上沒有設連署站，卻出現好幾箱惡罷連署書的怪現象。

台聯表示，必要時將挺身支援可能被惡意罷免的具本土意識、表現優秀立委。