大罷免第一階段彰化達標 綠營縣議員收訊息如釋重負

「大罷免」彰化縣第一階段連署達標並送到中選會，今天將轉交縣選委會審查，若資料無誤，將進入第二階段連署。有民進黨彰化縣議員表示，收到通知內容是黨中央建議不要設連署站，民進黨縣黨部稱不清楚有此事，國民黨方面認為這是正面的事。

彰化縣區域立法委員政治版塊綠大於藍，唯一一席國民黨立委謝衣鳯在第三選區，涵蓋彰化縣西南角沿海鄉鎮及中彰化鄉鎮，謝衣鳯家鄉在溪州，罷團第一階段連署從溪州鄉出發，第一階段須達第三選區選舉人數1%，也就是2672名罷免提議人，據了解已達標，連署文件送到中選會。

在第一階段連署時，很多民進黨縣議員接到選民電話或當面詢問，要到縣議員服務處參加連署，縣議員回答服務處沒設連署站，結果面對不同回應，對此感到困擾。日前有民進黨縣議員收到訊息，稱黨中央為了不要讓大罷免升級為政黨對立，縣議員服務處不必設大罷免連署站，請民眾到民團的連署站。多名民進黨縣議員如釋重擔。

民進黨彰化縣黨部主任委員楊富鈞，否認收到黨中央通知縣議員不必設大罷免連署站，今他表示，大罷免是公民團體發起和推動，第一階段連署告一段落，還沒展開第二階段連署，沒有縣議員服務處設不設連署站的問題。

國民黨彰化縣議會黨團副書記曹嘉豪說，縣議會國、民兩黨縣議員相處融洽，從未有重大衝突，大罷免是政治操作，對社會衝擊太大，彰化縣議會向來以和為貴，相信民進黨縣議員也很理智，民進黨中央能作出基層議員不參與大罷免的決定是好事。

彰化縣選舉委員會今將派員到中選會拿回第一階段罷免提議人連署資料，審查若無誤，將依程序進入第二階段罷免。選舉資料顯示，二階連署罷免人必須2萬6719人，萬一也通過，第三階段投票同意罷免選舉人要66797人。如果民進黨反對方也發動罷免，4名立委之中，罷免謝衣鳯的門檻最高，罷免民進黨立委黃秀芳的最低不到6萬票，其次依序為民進黨立委陳秀寶、陳素月。