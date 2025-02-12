罷免戰「港湖雙姝」同台零互動 高嘉瑜：有眼神交流、蔣萬安讚李彥秀

民進黨前立委高嘉瑜近來緊咬國民黨立委李彥秀的美國房產，兩人今在內科千人捐血活動同框，全程完全零互動，李在台上還被主持人點名要站出來一點，不然看不到她。市長蔣萬安大讚李彥秀，互動熱絡，還要幫李補血，高稱與李「剛剛有眼神交流」，李今日未回應相關議題。

第十二屆內科千人捐血活動現場熱鬧，不只蔣萬安出席，港湖立委李彥秀與在地國民黨議員游淑慧一起現身，民進黨議員何孟樺、王孝維與民眾黨陳宥丞共襄盛舉，民進黨前立委高嘉瑜也同台力挺。

不過，李彥秀與高嘉瑜同框卻站得遠遠，倒是和蔣萬安互動熱絡，蔣萬安還特別幫李彥秀喬位站在正中央，就連擊鼓啟動儀式，李甚至站在舞台中央。

蔣萬安表示，李彥秀長期在內湖南港深耕，支持捐血活動。大家關心內科交通，謝謝李在中央長期協助，包括民生汐止線，綜合規畫修正案已送到中央審查，未來李協助加速核定後，就可以來建構北北基桃的交通生活圈，同時減緩內科交通問題。另外，堤頂大道透過管理、工程改造，現在行車時間縮短，非常感謝李給予很多建議。