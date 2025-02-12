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批民進黨發動大罷免煽動對立 國民黨：全台將燒逾12億

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨今天表示，民調顯示，逾六成民眾不支持大規模罷免，但民進黨仍堅持推動，甚至煽動社會對立，將罷免變成政黨鬥爭的工具。圖／國民黨提供
國民黨今天表示，民調顯示，逾六成民眾不支持大規模罷免，但民進黨仍堅持推動，甚至煽動社會對立，將罷免變成政黨鬥爭的工具。圖／國民黨提供

立法院昨天處理行政院針對「選罷法」修法所提覆議案，藍白挾人數優勢否決。國民黨今天表示，民調顯示，逾六成民眾不支持大規模罷免，但民進黨仍堅持推動，甚至煽動社會對立，將罷免變成政黨鬥爭的工具。民進黨的行為不僅與民意背道而馳，也讓人民付出不必要的高額代價。

立法院日前通過「選罷法」修正案，明定罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本；若冒用他人個資連署，處5年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。

國民黨表示，行政院覆議投票結果昨天出爐，最終未通過，顯示民意仍支持修法合理化，避免罷免亂象。民進黨卻無視民意，推動一場充滿爭議的大罷免時代，這場大罷免風潮將耗費巨額公帑。

國民黨表示，回顧基隆市的罷免案已經花費3000萬元，若全面發動，全台將燒掉超過12億納稅錢，這筆錢本可用於提升教育、改善醫療或推動社會福利，卻可能被浪費在毫無實質意義的政治鬥爭上。呼籲民進黨停止對立、回歸理性，才是維護國家未來的正確道路。

國民黨今天表示，民調顯示，逾六成民眾不支持大規模罷免，但民進黨仍堅持推動，甚至煽動社會對立，將罷免變成政黨鬥爭的工具。圖／國民黨提供
國民黨今天表示，民調顯示，逾六成民眾不支持大規模罷免，但民進黨仍堅持推動，甚至煽動社會對立，將罷免變成政黨鬥爭的工具。圖／國民黨提供
國民黨今天表示，民調顯示，逾六成民眾不支持大規模罷免，但民進黨仍堅持推動，甚至煽動社會對立，將罷免變成政黨鬥爭的工具。圖／國民黨提供
國民黨今天表示，民調顯示，逾六成民眾不支持大規模罷免，但民進黨仍堅持推動，甚至煽動社會對立，將罷免變成政黨鬥爭的工具。圖／國民黨提供
國民黨今天表示，民調顯示，逾六成民眾不支持大規模罷免，但民進黨仍堅持推動，甚至煽動社會對立，將罷免變成政黨鬥爭的工具。圖／國民黨提供
國民黨今天表示，民調顯示，逾六成民眾不支持大規模罷免，但民進黨仍堅持推動，甚至煽動社會對立，將罷免變成政黨鬥爭的工具。圖／國民黨提供

國民黨 民進黨 罷免

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