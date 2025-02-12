批民進黨發動大罷免煽動對立 國民黨：全台將燒逾12億

立法院昨天處理行政院針對「選罷法」修法所提覆議案，藍白挾人數優勢否決。國民黨今天表示，民調顯示，逾六成民眾不支持大規模罷免，但民進黨仍堅持推動，甚至煽動社會對立，將罷免變成政黨鬥爭的工具。民進黨的行為不僅與民意背道而馳，也讓人民付出不必要的高額代價。

立法院日前通過「選罷法」修正案，明定罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本；若冒用他人個資連署，處5年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。

國民黨表示，行政院覆議投票結果昨天出爐，最終未通過，顯示民意仍支持修法合理化，避免罷免亂象。民進黨卻無視民意，推動一場充滿爭議的大罷免時代，這場大罷免風潮將耗費巨額公帑。