國民黨挨批反罷玩兩面手法 王鴻薇：民進黨沒資格講

大罷免全台延燒，有民進黨北市民代批國民黨反惡罷卻加嚴選罷法，發動黨工罷免綠委，玩兩面手法。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今日表示，民進黨沒資格講，這場惡罷就是民進黨挑起，雙標又說一套做一套。

顏若芳說，國民黨提高罷免門檻、倡議停止大罷免，又瘋狂造假罷免案提議書被選委會打臉，藍營操縱的報復性罷免根本就是毀憲亂政的遮羞布，為守住權位不惜犧牲人民罷免權。

王鴻薇今日反嗆，反惡罷是什麼人都可以講，但民進黨是最沒有資格講的，因為這場全面性惡罷是由民進黨挑起。顏若芳去看看民進黨中常會裡，賴清德總統還要讓大家看「威廉沈預言」的影片，發現影片根本是中央廚房基本教材、罷免團體主旋律等，都是賴清德的說法。這場大惡罷行動不折不扣是由民進黨發起，說要反惡罷才是雙標，說一套做一套。

關於選罷法修法後的新法未上路，是否將對藍委不利，國民黨立委張智倫說，每位委員都準備好，不管是舊法新法，每位立委嚴陣以待，尊重民團收連署法，不管是新法舊法，大家追求的都是公平正義，針對不適任的立委或造謠抹黑的立委，人民要收連署，不會因為新法舊法受到影響。

此外，對於民進黨台南立委林俊憲呼籲若針對他的罷免進入第二階段，民進黨中央應支援，王鴻薇酸，「林俊憲不用假了」，民進黨已全力投入，民進黨團總召柯建銘不是已經要全黨同志都要動起來？所有民代服務處提供收連署書。林俊憲只是在蹭聲量，他真的要選台南市長的話，她從未聽過他對台南市的建設願景，天天蹭聲量。選台南市長，這格局太低了。