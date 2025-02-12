快訊

灰貓胖成瓦斯桶抓不到癢！極限拉伸還是失敗竟當場破防惱羞：這什麼爛腳

李文忠性騷疑雲…傳國防院高層秋後算帳 女員工情緒近崩潰

獨／陸委會四度封殺..上海賞燈團官方又一團被擋理由曝

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨挨批反罷玩兩面手法 王鴻薇：民進黨沒資格講

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
國民黨立院黨團書記長王鴻薇。圖／聯合報系資料照片

罷免全台延燒，有民進黨北市民代批國民黨反惡罷卻加嚴選罷法，發動黨工罷免綠委，玩兩面手法。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今日表示，民進黨沒資格講，這場惡罷就是民進黨挑起，雙標又說一套做一套。

顏若芳說，國民黨提高罷免門檻、倡議停止大罷免，又瘋狂造假罷免案提議書被選委會打臉，藍營操縱的報復性罷免根本就是毀憲亂政的遮羞布，為守住權位不惜犧牲人民罷免權。

王鴻薇今日反嗆，反惡罷是什麼人都可以講，但民進黨是最沒有資格講的，因為這場全面性惡罷是由民進黨挑起。顏若芳去看看民進黨中常會裡，賴清德總統還要讓大家看「威廉沈預言」的影片，發現影片根本是中央廚房基本教材、罷免團體主旋律等，都是賴清德的說法。這場大惡罷行動不折不扣是由民進黨發起，說要反惡罷才是雙標，說一套做一套。

關於選罷法修法後的新法未上路，是否將對藍委不利，國民黨立委張智倫說，每位委員都準備好，不管是舊法新法，每位立委嚴陣以待，尊重民團收連署法，不管是新法舊法，大家追求的都是公平正義，針對不適任的立委或造謠抹黑的立委，人民要收連署，不會因為新法舊法受到影響。

此外，對於民進黨台南立委林俊憲呼籲若針對他的罷免進入第二階段，民進黨中央應支援，王鴻薇酸，「林俊憲不用假了」，民進黨已全力投入，民進黨團總召柯建銘不是已經要全黨同志都要動起來？所有民代服務處提供收連署書。林俊憲只是在蹭聲量，他真的要選台南市長的話，她從未聽過他對台南市的建設願景，天天蹭聲量。選台南市長，這格局太低了。

國民黨 民進黨 王鴻薇 罷免 顏若芳

延伸閱讀

立院新會期走鐘變「罷免會期」民生議題註定失焦？

韓國瑜善意不被回應 王鴻薇批：政院只想製造問題

財部稱超徵稅收不發現金 王鴻薇：不發也是浪費養網軍

推還稅於民2.0 國民黨團提普發現金1萬元列重大法案

相關新聞

罷免戰「港湖雙姝」同台零互動 高嘉瑜：有眼神交流、蔣萬安讚李彥秀

民進黨前立委高嘉瑜近來緊咬國民黨立委李彥秀的美國房產，兩人今在內科千人捐血活動同框，全程完全零互動，李在台上還被主持人點...

批民進黨發動大罷免煽動對立 國民黨：全台將燒逾12億

立法院昨天處理行政院針對「選罷法」修法所提覆議案，藍白挾人數優勢否決。國民黨今天表示，民調顯示，逾六成民眾不支持大規模罷...

國民黨挨批反罷玩兩面手法 王鴻薇：民進黨沒資格講

大罷免全台延燒，有民進黨北市民代批國民黨反惡罷卻加嚴選罷法，發動黨工罷免綠委，玩兩面手法。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今日...

選罷法覆議失敗 新法公布前送出罷免案仍適用舊法

公職人員選舉罷免法連署加嚴版覆議案遭立院否決，新法生效在即，正在連署中的罷免案適用原則引發熱議，有藍委認為，新法公布後，...

大罷免桃園6藍委遭全面鎖定 放眼2026藍綠各有盤算

大罷免潮襲來，桃園市為唯一全藍委的直轄市首當其衝，公民團體喊出「六區全罷，光復桃園」口號，全達一階提議門檻送中選會，吹響罷免號角。但桃園盤勢藍大於綠，綠營多為抬轎，慎防罷免回力槍，藍營積極備戰，也意在防堵流彈波及2026市長選舉，桃園大罷免起風？各方都有盤算。

選罷法覆議不通過 柯建銘：將提暫時處分、釋憲

行政院二月初針對選罷法提出覆議案，立法院昨記名投票表決，藍白再度以人數優勢否決，依法總統應於收到覆議咨文十日內公布法案生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。