選罷法覆議失敗 新法公布前送出罷免案仍適用舊法

公職人員選舉罷免法連署加嚴版覆議案遭立院否決，新法生效在即，正在連署中的罷免案適用原則引發熱議，有藍委認為，新法公布後，第二階段連署就要附身分證。中選會解釋，根據選罷法131條，法律修正施行前已向選委會提出罷免案，仍適用修正前規定。

立法院去年12月20日三讀修正通過選罷法部分條文，明定罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本；冒用他人個資連署，處5年以下有期徒刑、拘役或併科100萬元以下罰金。行政院對此提出覆議，立法院昨否決覆議案。

大罷免潮來臨，在覆議案被否決後，若新法公告實施，正在連署的罷免案是否要適用新法的連署加嚴規定，引發討論；國民黨立委翁曉玲主張，選罷法新法公布後，在第二階段要正式開始連署時，應就要附身分證，避免連署造成不公平競爭狀況。

中選會解釋，根據選罷法第131條規定，本法修正施行前已發布選舉公告的選舉，或已向主管選舉委員會提出罷免案，仍適用修正前規定，而罷免提議適用舊法者，隨後連署、投開票等各階段也適用舊法；反之，罷免提議送件適用新法者，連署、投開票等各階段都適用新法。

中選會補充，依選罷法第75條第1項規定，公職人員就職未滿1年者，不得罷免。因此提議人的領銜人應於公職人員就職滿1年後，才能檢附罷免提議書等資料向選委會提出罷免案。至於提議人名冊連署期間，法律無明定，也沒有列為應刪除事由，當然沒有另行限制必要。

中選會提及，台北高等行政法院針對前高雄市長市長韓國瑜罷免案裁定，選罷法第75條第1項但書所稱「不得罷免」是指公職人員就職未滿1年，不得提出罷免案，罷免案提出前認同罷免而形成共同意識所進行的提議活動，本質上是意見表達，是言論自由等基本權的體現，應受憲法保障。