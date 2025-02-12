民進黨中常會 賴清德以「威廉神預言」為大罷免加溫？

身兼民進黨主席的賴清德總統始終未對大罷免表態，但五日民進黨中常會上，賴總統突提議播放一段網友剪輯的二分十六秒影片，名為「威廉神預言」，這是賴在總統大選期間批評國民黨親中的發言，被解讀「為大罷免加溫」。民進黨立委王定宇則表示，這是賴在表達對國家的憂心。

「威廉神預言」是去年總統大選第二場政見發表會剪輯，內容均為賴總統發言。影片中，賴總統指出，國民黨帶給台灣的的一大禍害，就是國民黨死抱一個中國的神主牌，造成國家認同分歧，影響國內的團結。

賴總統在影片中接著說，過去國民黨是反共的，也曾帶領國人守護中華民國，守護台灣，蔣經國知道反攻無望，推出十大建設，晉用大量台籍人士。他說他在台灣居住四十幾年，當然是台灣人，雖然他來自大陸，也是中國人，他是走落地生根這一條路，放棄了落葉歸根。

賴總統說，蔣經國曾說，沒有台灣問題了，只有中國問題；但每一次中國對台灣威脅時，國民黨都一直批評政府，批評台灣挑釁中國，國民黨對得起蔣經國嗎？對得起生養他們的這塊土地嗎？對得起廣大的台灣人們嗎？

國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強表示，賴總統才邀集院際協調，高談政黨之間是競合而不是零和，要團結國家，化解紛爭，原來心裡是極盡所能醜化、抹紅在野黨，作法如同當年陳水扁與在野領袖會商核四後，立即宣布停建，民進黨玩弄兩面手法的劣性難改。

民進黨立委林俊憲證實當天確實有播放一段影片，但賴總統並沒有對大罷免有明確指示。林俊憲主張，如果罷免藍委的民團行動進入第二階段連署，民進黨就應傾全黨之力，全力支援。