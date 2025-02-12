聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨中常會 賴清德以「威廉神預言」為大罷免加溫？

聯合報／ 記者蔡晉宇李成蔭／台北報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照
賴清德總統。圖／聯合報系資料照

身兼民進黨主席的賴清德總統始終未對大罷免表態，但五日民進黨中常會上，賴總統突提議播放一段網友剪輯的二分十六秒影片，名為「威廉神預言」，這是賴在總統大選期間批評國民黨親中的發言，被解讀「為大罷免加溫」。民進黨立委王定宇則表示，這是賴在表達對國家的憂心。

「威廉神預言」是去年總統大選第二場政見發表會剪輯，內容均為賴總統發言。影片中，賴總統指出，國民黨帶給台灣的的一大禍害，就是國民黨死抱一個中國的神主牌，造成國家認同分歧，影響國內的團結。

賴總統在影片中接著說，過去國民黨是反共的，也曾帶領國人守護中華民國，守護台灣，蔣經國知道反攻無望，推出十大建設，晉用大量台籍人士。他說他在台灣居住四十幾年，當然是台灣人，雖然他來自大陸，也是中國人，他是走落地生根這一條路，放棄了落葉歸根。

賴總統說，蔣經國曾說，沒有台灣問題了，只有中國問題；但每一次中國對台灣威脅時，國民黨都一直批評政府，批評台灣挑釁中國，國民黨對得起蔣經國嗎？對得起生養他們的這塊土地嗎？對得起廣大的台灣人們嗎？

國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強表示，賴總統才邀集院際協調，高談政黨之間是競合而不是零和，要團結國家，化解紛爭，原來心裡是極盡所能醜化、抹紅在野黨，作法如同當年陳水扁與在野領袖會商核四後，立即宣布停建，民進黨玩弄兩面手法的劣性難改。

民進黨立委林俊憲證實當天確實有播放一段影片，但賴總統並沒有對大罷免有明確指示。林俊憲主張，如果罷免藍委的民團行動進入第二階段連署，民進黨就應傾全黨之力，全力支援。

林俊憲 民進黨 罷免 賴清德

延伸閱讀

賴清德五院院長茶敘 賴士葆：要解紛爭要各退一步

川普動作頻頻 賴清德：台灣逆中求勝

瓜地馬拉首都巴士墜谷意外 賴清德表達哀悼

為罷免加溫？賴清德中常會提議播「威廉神預言」批國民黨親中

相關新聞

預算增加卻「謊稱無法執政」 謝龍介籲全民「反對惡性罷免」

國民黨立委謝龍介今在立法院針對政府預算成長、施政問題及近期的罷免風波發表看法，並將問政內容貼在社群，他指政府應善用財政資...

新聞幕後／修法趕不上罷免 藍決「以戰止戰」

藍白昨以人數優勢否決行政院針對「選罷法」所提覆議案，罷免連署需檢附身分證的新版選罷法將於近日上路，不過中選會目前已收到四...

選罷法新舊適用怎判定？ 中選會：新法公布前提議罷免用舊法

立法院今天否決行政院針對選罷法修法所提的覆議案，有藍委認為，新法公布後，第二階段連署就要附身分證。中選會說，根據選罷法，...

分屍案無錢開挖？藍批造謠沒人性

高雄市連續殺人分屍案震驚全國，有媒體報導稱，因藍白聯手刪除預算，致無法開挖化糞池蒐證。國民黨立院黨團首席副書記長羅智強昨...

民進黨中常會 賴清德以「威廉神預言」為大罷免加溫？

身兼民進黨主席的賴清德總統始終未對大罷免表態，但五日民進黨中常會上，賴總統突提議播放一段網友剪輯的二分十六秒影片，名為「...

60：51票封殺覆議案 顏若芳轟國民黨玩兩面手法：將成罷藍委助力

立法院今以51：60的票數封殺選罷法覆議案，民進黨台北市議員顏若芳今表示，國民黨大玩兩面手法，遲早會被全民看清，最終只會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。