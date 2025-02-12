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新聞幕後／修法趕不上罷免 藍決「以戰止戰」

聯合報／ 記者唐筱恬
立法院昨表決行政院針對公職人員選舉罷免法提出的覆議案，國民黨立法院黨團於昨天上午全院委員會後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
立法院昨表決行政院針對公職人員選舉罷免法提出的覆議案，國民黨立法院黨團於昨天上午全院委員會後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

藍白昨以人數優勢否決行政院針對「選罷法」所提覆議案，罷免連署需檢附身分證的新版選罷法將於近日上路，不過中選會目前已收到四十七件罷免案，大部分罷免案均適用舊法，修法已趕不上罷免進度。據了解，國民黨團大會本周一內部定調，全面反擊以戰止戰。

國民黨團為防止濫罷風潮，去年採取修法防守策略，設下雙防火牆，第一道防火牆為在選罷法中增訂「連署提供身分證影本」，第二道防火牆為「提高罷免門檻」為罷免同意票須超過被罷免者當選票數多一票。其中攸關連署需提供身分證的罷免法覆議案昨天遭藍白否決，預計新法將在立法院覆議咨文送出後，十日內經總統公布。

罷免團體紛紛在春節時展開連署，搶在新法上路前遞件，依中選會十日所公布的數據，共收到罷免案四十七件，其中罷免藍委有卅一件、罷免綠委為十三件。據了解，由於藍營連署罷免綠委起跑時間比較晚，因此後續遞件可能都適用新法，但藍營內部仍認為，新法該上路還是要上路，因此昨日仍決定否決覆議案。

國民黨團近日也私下討論如何迎戰罷免潮？據藍委指出，現在基層相當憤慨，大家都有心理準備要全面開戰，而且「攻擊就是最好的防守」，例如在台北市將猛攻親賴立委吳思瑤、新北市狂攻蘇系立委張宏陸等，而桃園市沒有民進黨立委，將瞄準綠營市議員罷免。

國民黨團首席副書記長羅智強表示，面對民進黨惡意罷免，人民心裡都有一把尺，人民不喜歡仇恨與對立，民眾都知道民主制衡的重要與可貴。國民黨團會迎戰罷免，也相信選民的智慧。

吳思瑤 國民黨 立法院 罷免 選罷法

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