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分屍案無錢開挖？藍批造謠沒人性

聯合報／ 記者屈彥辰鄭媁／台北報導
國民黨立院黨團首席副書記長羅智強（中）、立委翁曉玲（左）與牛煦庭（右）昨舉行「再怎麼野蠻也不能拿分屍案來搞鬥爭」記者會。記者黃義書／攝影
國民黨立院黨團首席副書記長羅智強（中）、立委翁曉玲（左）與牛煦庭（右）昨舉行「再怎麼野蠻也不能拿分屍案來搞鬥爭」記者會。記者黃義書／攝影

高雄市連續殺人分屍案震驚全國，有媒體報導稱，因藍白聯手刪除預算，致無法開挖化糞池蒐證。國民黨立院黨團首席副書記長羅智強昨天反擊表示，「高雄市長陳其邁要不要請台北市長蔣萬安來幫忙挖化糞池」，用這事情做政治鬥爭，太沒人性。

該報導已被高雄市刑大打臉稱與預算被砍無關。國民黨發言人楊智伃批評，散播假新聞、惡意操作的人，究竟是在關心受害者，還是只想藉案件抹黑藍白、創造惡意罷免的理由？

楊智伃表示，高雄分屍案舉國震驚，當警方忙著辦案時，卻有人忙著造謠潑糞，硬要把這起刑案政治化，甚至捏造「藍白刪預算，無錢開挖化糞池」的假新聞，試圖混淆視聽、帶風向。

楊智伃指出，警方出面打臉假新聞，所有關鍵事證已在檢警搜查之下鞏固，無須開挖化糞池；請賴政府停止造謠潑糞，讓警方專心破案，讓受害者家屬得到公道。

羅智強表示，若此案發生在台北市，要挖化糞池，經費是台北市政府出，這是地方政府要出的經費，跟立法院審查預算有什麼關係？

假新聞 分屍案 罷免

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