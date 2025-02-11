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選罷法新舊適用怎判定？ 中選會：新法公布前提議罷免用舊法

中央社／ 台北11日電
中選會表示，根據選罷法，法律修正施行前已向選委會提出罷免案，仍適用修正前規定。聯合報系資料照
中選會表示，根據選罷法，法律修正施行前已向選委會提出罷免案，仍適用修正前規定。聯合報系資料照

立法院今天否決行政院針對選罷法修法所提的覆議案，有藍委認為，新法公布後，第二階段連署就要附身分證。中選會說，根據選罷法，法律修正施行前已向選委會提出罷免案，仍適用修正前規定。

媒體報導，國民黨立委翁曉玲今天說，選罷法新法公布後，在第二階段要正式開始連署時，應就要附身分證，避免連署造成不公平競爭狀況。

中選會晚間透過文字表示，選罷法第131條規定，本法修正施行前已發布選舉公告的選舉，或已向主管選舉委員會提出罷免案，仍適用修正前規定。因此，罷免提議適用舊法者，隨後連署、投開票等各階段也適用舊法；反之，罷免提議送件適用新法者，連署、投開票等各階段都適用新法

此外，中選會也說，有關選罷法就提議簽署罷免提議書時點為表意自由，並不是屬選務機關能干涉的範疇，這是法律主管機關內政部見解，也是過往司法實務見解。

中選會表示，依公職選罷法第75條第1項規定，公職人員就職未滿1年者，不得罷免。因此提議人之領銜人應於公職人員就職滿1年後，才能檢附罷免提議書等資料向選委會提出罷免案。至於提議人名冊連署期間，法律無明定，也沒有列為應刪除事由，當然沒有另行限制必要。

中選會表示，不僅如此，台北高等行政法院針對前高雄市長市長韓國瑜罷免案裁定，選罷法第75條第1項但書所稱「不得罷免」是指公職人員就職未滿1年，不得提出罷免案，罷免案提出前認同罷免而形成共同意識所進行的提議活動，本質上是一種意見表達方式，是言論自由等基本權的體現，應受憲法保障。

中選會 國民黨 罷免 覆議案 選罷法

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