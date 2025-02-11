預算增加卻「謊稱無法執政」 謝龍介籲全民「反對惡性罷免」

國民黨立委謝龍介今在立法院針對政府預算成長、施政問題及近期的罷免風波發表看法，並將問政內容貼在社群，他指政府應善用財政資源，而非怨天尤人，行政官員屢次對外發表「不實言論」，試圖掩飾施政不力。

謝龍介說，政府總預算在近年大幅增加，從2015年的1兆7000億元，成長至2024年近3兆元，卻未見施政效率提升，還謊稱「無法做事」，執政黨「不會開船嫌溪窄」，還將問題歸咎於外部因素及在野黨，而非自我檢討。

他以體育預算為例，指去年體育署編列54億元，今年增加至73億元，但執政黨卻以刪減官員頭等艙預算70萬元為由，誤導外界認為體育選手出國補助遭刪減，這是「睜眼說瞎話」。呼籲，若有選手未獲應有補助，可以直接向在野黨立委反應，讓我們將涉入其中的官員揪出來。

謝龍介說，過去8年民進黨政府官商勾結、貪腐嚴重，即使增加上千億元預算，仍無法填補施政漏洞，因為「撈魚網子漏，再多錢也不夠」，執政黨上下貪腐成風，「貪得非常爽，苦的是台灣百姓」。

對於民進黨提出的大罷免行動，謝龍介兄呼籲全民勇敢站出來，反對政治操作下的「惡性罷免」，這將影響台灣民主發展。他說，民進黨在選舉失利後，不應轉而發動罷免報復，而應聚焦於如何解決國內外挑戰，真正為民眾福祉著想。呼籲鄉親應擦亮眼睛，監督政府施政，並拒絕任何形式的政治操作與謊言。