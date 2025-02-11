為罷免加溫？賴清德中常會提議播「威廉神預言」批國民黨親中

大罷免潮來臨，身兼民進黨主席的賴清德總統並未對罷免表態，但他5日在民進黨中常會上，突然提議撥放一段網友剪輯的影片，名為「威廉神預言」，片長2分鐘，內容是總統大選期間他在政見發表會上，批評藍營親中的發言。外界質疑賴清德是為大罷免潮加溫，不過，民進黨立委王定宇今天表示，這是賴總統表達對國家的憂心。

「威廉神預言」是2024年總統大選第二場政見發表會剪輯，內容均為賴清德發言。影片中，賴清德指出，國民黨帶給台灣的的一大禍害，就是國民黨死抱一個中國的神主牌，造成國家認同分歧，影響國內的團結。過去的國民黨是反共的，國民黨也曾帶領國人守護過中華民國，也守護過台灣，後來蔣經國知道反攻無望，也推出了十大建設，晉用大量台籍人士。他說他在台灣居住了40幾年，當然是台灣人，雖然他來自大陸，也是中國人，他是走落地生根這一條路，放棄了落葉歸根。

影片中，賴清德表示，再看看現在的國民黨，不思如何落實蔣經國的路線，還反其道而行，不思如何反共而且親共，嘴巴說要守護中華民國，卻一方面阻擋軍購、杯葛國防自主，完全無視於習近平已經定調，九二共識就是一國兩制，完全沒有中華民國存在的空間，完全不理會台灣社會會遭受多大的衝擊。

影片中，賴清德接著指出，蔣經國曾說，沒有台灣問題了，只有中國問題；但每一次中國對台灣威脅時，國民黨人都一直批評政府，批評台灣挑釁中國，國民黨人對得起蔣經國嗎？對得起生養他們的這塊土地嗎？對得起廣大的台灣人們嗎？

影片中，賴清德表示，他們依然緊抱著新店的羅家，台中的顏家，雲林的張家，還有花蓮的傅家，所提名的立委候選人，充斥著性騷擾、竊佔國土、詐領健保費，還有炒股入獄，看得出來國民黨依舊緊抱牛鬼蛇神。在這種情況下，國民黨為取得政權不擇手段，用扭曲造謠抹黑的方式，從「拎北好油」事件就可以看出來，網軍就養在中央黨部，創造假消息攻擊政府，這就是國民黨手法。

影片中，賴清德指出，台灣每一次大選中國一定介入，希望能扶植親中政權，因為用買的、用騙的，比用搶的容易，這一次更加嚴重，一中勢力復辟等於黑家王朝班師回朝。