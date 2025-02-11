幕後／修法跟不上罷免進度 藍抗罷免從防守轉為全面迎戰

藍白今天以人數優勢否決行政院針對「選罷法」所提覆議案，罷免連署需檢附身分證的新法將於近日上路，不過據中選會統計目前已收到47件罷免案，大部分罷免均適用舊法，修法已趕不上罷免進度，藍營昨日黨團大會內部定調，全面反擊以戰止戰。

國民黨團為防止濫罷風潮，去年設下雙防火牆，第一道防火牆是在選罷法中增訂「連署提供身分證影本」，第二道防火牆為「提高罷免門檻」為罷免同意票須超過被罷免者當選票數。攸關連署需提供身分證的罷免法覆議案今天遭藍白否決，預計新法將在立法院覆議咨文送出後，10日內經總統公布。

不過罷免戰來勢洶洶，罷免團體紛紛搶在新法上路前遞件，依中選會10日所公布的統計，共收到罷免案47件，其中罷藍委案有31件、罷免綠委為13件。據了解，由於藍營罷免綠委連署準備比較晚，因此後續遞件可能都適用新法，但藍營內部認為新法該上路還是要上路，因此今日仍決定否決覆議案。

國民黨團近日也私下討論如何迎戰罷免潮？據藍委指出，大家都有心理準備要全面以戰，而且「攻擊就是最好的防守」，例如在台北市就猛攻賴系立委吳思瑤、新北市猛打蘇系立委張宏陸等，而藍營縣市首長也會視為2026前哨戰，進行區域聯防。

國民黨團首席副書記長羅智強表示，連署罷免本來就該比照總統罷免選舉規定，必須檢附與有身分證，否則民間抄襲連署情況嚴重，依照民主政治的精神，此法本來就該修正，因此國民黨否決政院所提覆議案。

而面對大罷免潮來臨，羅智強說，面對民進黨惡意罷免，人民心裡都有一把尺，人民不喜歡仇恨與對立，民眾都知道民主制衡的重要與可貴，例如要不要有國民黨立委葛如鈞猛追NCC「750元之亂」，否則政院會收手嗎？國民黨團會迎戰罷免，也相信選民的智慧。