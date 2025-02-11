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罷免適用新舊法有爭議？藍委：新法公布後二階段用新法

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
選罷法應適用新法或舊法？國民黨立委翁曉玲（左）今日指出，如在第二階段連署前，新法已經公布，正式開始連署後，應附上身分證。記者黃義書／攝影
選罷法應適用新法或舊法？國民黨立委翁曉玲（左）今日指出，如在第二階段連署前，新法已經公布，正式開始連署後，應附上身分證。記者黃義書／攝影

選罷法修法連署加嚴之覆議案未通過，新法待總統公布生效。因各罷免團體遞件時間不同，中選會見解認為，選罷法第131條規定，罷免提議適用舊法者，連署、投開票等各階段適用舊法。國民黨立委翁曉玲今日指出，如在第二階段連署前，新法已經公布，正式開始連署後，應附上身分證

翁曉玲表示，關於新舊法適用，她個人見解跟中選會不同，中選會認為是在新法公布前，已經提議的罷免案，全部適用舊法，這會造成問題。在新法公布之後的提案、連署人，要檢附身分證，這會造成連署上的不公平競爭狀況。

翁曉玲說，在新法通過後才提出罷免案，當然適用新法；在新法還未生效前已經提出的罷免案，在第一階段提議連署人可以不用檢附身分證，但新法已經公布，進入第二階段，正式開始連署時，應該附上身分證，這才符合「行政程序法」跟法理上的「程序從新原則」，這也可以讓後面罷免團體提案，進行第二階段連署時，起跑點是公平一致的。

中選會 國民黨 罷免 翁曉玲 身分證 選罷法

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