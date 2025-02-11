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蘇巧慧疑罷免連署都照抄 羅智強嗆：該檢討誰先丟石頭

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨立委蘇巧慧被鎖定罷免，她指控罷免團體疑抄國民黨員名冊當連署書。國民黨立院黨團首席副書記長羅智強說，民進黨該檢討誰丟出第一顆石頭，很多民眾不認同大罷免，而相關團體有自己的步調跟做法。記者屈彥辰／攝影
民進黨立委蘇巧慧被鎖定罷免，她指控罷免團體疑抄國民黨員名冊當連署書。國民黨立院黨團首席副書記長羅智強說，民進黨該檢討誰丟出第一顆石頭，很多民眾不認同大罷免，而相關團體有自己的步調跟做法。記者屈彥辰／攝影

民進黨立委蘇巧慧被鎖定罷免，她指控罷免團體疑抄國民黨員名冊當連署書。國民黨立院黨團首席副書記長羅智強說，民進黨該檢討誰丟出第一顆石頭，很多民眾不認同大罷免，而相關團體有自己的步調跟做法。

蘇巧慧表示，有一名支持者稱他自己沒有連署罷免蘇巧慧，卻收到查詢單，聲稱會出現在名單冊上的唯一理由，就是因為他曾是國民黨黨員。她質疑相關連署都是抄來的。

羅智強說，民進黨最要檢討的是誰丟出第一顆石頭，沒有制衡，沒有民主。台灣人民對柯建銘、民進黨號召大罷免是感到不認同的，很多人覺得國家好好的，為何搞這麼仇恨跟對立？很多民眾覺醒。

羅智強表示，這就是「一黨專政的陽謀」，請問跟老共有何差別？不要低估人民智慧，有些團體為了不讓民進黨專橫，用大罷免破壞台灣民主制衡，所以有些罷免提案提出，過程中有什麼情況，不管是罷免民進黨立委或其他立委，相關團體有自己的步調跟相應做法。

國民黨 民進黨 罷免 羅智強 蘇巧慧

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