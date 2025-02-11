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批發動罷免是播種仇恨 牛煦庭：只能以戰止戰

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委牛煦庭。圖／聯合報系資料照
國民黨立委牛煦庭。圖／聯合報系資料照

罷免全台延燒，根據網路輿情聲量分析，民進黨立委吳思瑤成為罷免相關討論聲量的第三名。國民黨立委牛煦庭今說，發動罷免就是在播種仇恨，但發生也只能「以戰止戰」。

針對吳思瑤成為罷免討論聲量第三名，牛煦庭說，不管政治意識形態是什麼，罷免就是在各選區種下仇恨種子，希望好好在立院做好立委工作，不希望被政治騷擾給打擾，甚至浪費時間要因應這樣的事情，誰掀起大罷免潮？很多人講說罷免是針對個人表現不佳或仇恨值較高的立委，請問溫和、低調、勤跑基層的委員有倖免於難嗎？都沒有。柯建銘自己都不演了，他說他從民眾黨沒有配合民進黨開始就在籌劃這場大罷免，如果這樣的事情，藍軍支持者沒反應，社會大眾沒反應，這才是違背人性。

牛煦庭批評，任何發動罷免的人都是在播種仇恨種子，當然不樂見，但一旦發生也只有「以戰止戰」，沒有別的選擇，也為吳思瑤感到不值，人家也是做自己的工作，一樣被捲入。藍軍立委認真工作時，誰幫忙講公道話，站出來阻止這場不公不義的大罷免？如果沒有，代表賴清德領導的國家沒有打算講道理、要和諧、以國事優先，那就是社會共業。在接下來血流成河的罷免中，做完全的應戰準備，誰勝誰負，人民會給最後答案。

關於綠營指立法院長韓國瑜是鴿派，被藍營鷹派總召挾持等，牛煦庭說，全立院最鷹派應該是柯建銘，要不要問問其他區域綠委贊不贊成大罷免，樂不樂見整個民進黨被最瘋狂最鷹派的柯建銘綁架？應該先回答這問題，才能來討論藍營有沒有被鷹派綁架的問題。

吳思瑤 國民黨 柯建銘 民進黨 牛煦庭 罷免

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