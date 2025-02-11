綠委陳冠廷被鎖定罷免 若成嘉縣首件...罷免通過票數曝

大罷免如火如荼，嘉義縣綠營立委陳冠廷被挺藍營團體鎖定，完成一階2200人連署，提6理由罷免，中選會將一階提議連署名冊，移交嘉義縣選委會審查中，預定本月底前完成審查。

選委會說，一階提議審查通過，接著限期進行二階罷免連署，陳冠廷所屬第二選區（山區選區），共有公民數22萬303人，須10分之1、2萬2031人連署，才達到罷免投票門檻，罷免投票須達該選區公民數25%、5萬4千多票，且罷免同意票要大於大同意票，若不同意票大於同意票，罷免不成立。

選委會說，徐姓領銜人符合規定，提議連署名冊會將提議人名冊交所屬戶政所查對，另會同內政部、國防部、人事總處會同審查，具軍人、替代役男、公教人員身分者，不能做提議人，一階提議名冊預計26日完成審查，送交中選會。

嘉縣未曾發生立委罷免投票，若陳冠廷二階罷免連署達標，通過審查，將是嘉縣地方自治史首件立委罷免投票，過去有六腳鄉工廠村長罷免案不成立，太保市有某市民代表也被提議罷免，提議名冊審查中。

陳冠廷首次參選獲7萬3598票、得票率49.50%，贏對手林國慶逾8千票當選，針對罷免一階送件成立，陳冠廷說，「上會期，民進黨一直致力爭取人民權益，包含罷免權在內。當民眾有不同聲音，並行使此項權利時，身為由多數選民託付立委，他必將全力以赴，完成這份責任。

正因為我們身處民主國家，擁有這樣的制度，它能適時提醒民意代表更加努力，為多數民眾在國會殿堂上發聲。同時，也更加努力地推動各項重要發展計畫，確保其如期、全面性地實現。對我而言，這次的罷免案只是更加堅定了我們的信心。未來，我將持續大步向前，為打造更好的嘉義、更好的台灣而努力。」