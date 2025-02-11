遭批妖女 徐巧芯嗆：曹興誠曾推統一 是共匪的可能更高些

聯電創辦人曹興誠今在Threads上，批國民黨立委徐巧芯為「妖女」，許多國民黨區域立委都跟徐巧芯一樣，把立委職位當成自己吃香喝辣的地盤。徐巧芯公開反擊，諷曹興誠為「曹賊」，提及曹曾推動統一公投，而她從頭到尾都是「中華民國派」。

徐巧芯說，曹興誠在Threads上說她是「妖女」，但卻無視於70%的民意認為惡罷、亂罷才是「禍國」。「我們明明是一個主權獨立的國家」，曹興誠卻聲稱「中華民國已經滅亡」，對自己的國家都不尊重，這才是在「作妖」的人。

徐巧芯表示，她是台北市松山信義選出來的立委，當然優先以台北市以及信義南松山的福祉為優先，積極推動對該區民眾有利的政策。這不叫「地盤」，這叫「選區」。連最基本的公民素養沒有的人，要領銜罷免，成天只會抹紅別人染上「中共病毒」，卻故意不提自己才是唯一的始祖；反而她從頭到尾都是中華民國派，在這塊土地上與國家共存共亡，不曾像曹興誠一樣擁有新加坡的護照。

徐巧芯提到，過去曹興誠在高聲吶喊，並且推動統一公投的時候她只有7歲，尚且沒有辦法站出來反抗；但從小到大，她不曾支持過中華人民共和國統一台灣。她只認定中華民國就是一個主權獨立的國家。

徐巧芯表示，曹興誠背棄中華民國，離開台灣，選擇了新加坡的時候；相對地，她可是從未想過放棄中華民國的國籍，因為她熱愛這片土地，熱愛她的國家。她的外公也曾打過八二三炮戰，為中華民國奮鬥，那是她的驕傲。她與曹興誠哪一位比較親共？顯然曹興誠是共匪的可能性更高一些。

徐巧芯強調，「愛台灣的人是不會背棄中華民國的」，「我們真正要驅除的是那些假『愛台』、『剿匪』之名，實際上行『法西斯獨裁』之實的魑魅魍魎。」