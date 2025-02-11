藍委籲綠營停止惡罷 盼賴總統出面踩煞車
全台掀起罷免潮，多位國民黨不分區立委今天呼籲民進黨懸崖勒馬，停止惡罷，期盼總統賴清德了解此事對國家的重大傷害，出面踩煞車，但也強調國民黨會挺身而出，對抗全面惡罷。
公職人員選舉罷免法規定就職未滿1年者，不得罷免。2月1日是立委就職滿1週年，中央選舉委員會自3日開工日起陸續收到罷免提案。
行政院針對選罷法修法提出覆議，立法院會今天進行記名投票表決，多位國民黨不分區立委在議場前召開記者會，呼籲民進黨懸崖勒馬，停止惡罷。國民黨立委謝龍介說，如果賴總統願意出面踩煞車，社會就會安和，不過，國民黨仍會挺身而出，對抗全面的惡罷。
國民黨立委吳宗憲表示，民進黨在國會只有51席，投票不會贏，民進黨希望罷免國民黨立委，掌控國會，因此，發動全台罷免的挑起者是誰，誰有這個不好的動機，大家心裡很清楚。
吳宗憲說，如果這次大罷免如民進黨的意，之後台灣就是永遠不停的選舉、罷免、補選，此例一開，以後所有選輸的候選人就會發動罷免。
國民黨立委翁曉玲指出，國民黨團提出選罷法修法，未來連署人需檢附身分證，目的是要避免出現死人連署、偽造連署的狀況，行政院竟然提出覆議，讓人匪夷所思，行政院、中選會無疑就是要護航惡罷團體。
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