沒設連署站卻有連署書 台南綠委盼徹查

「在台南，沒看到還實體連署站，結果竟有罷免林俊憲與王定宇的許多連署書，懷疑有人造假！」民進黨台南市立委林俊憲、王定宇、郭國文、賴惠員與林宜瑾11日召開記者會，質疑國民黨在背後造假連署書。林宜瑾強調，民團因國民黨亂刪預算與違憲擴權，決議罷免藍委，與國民黨報復式、無正當性的罷免不同。

綠委指控偽造連署

林俊憲不滿指出，他問遍選區宮廟、里長等基層，在他的選區內都沒有罷免他的連署站或相關宣傳，結果卻有大量的連署書送到中選會，他質疑，許多罷免藍委的連署站，有許多年輕人冒著風雨呼籲路人連署，反觀罷免綠委卻可以毫無明顯動作或宣傳就能達標，不排除背後有人為操作，還有違法的可能。

同樣有連署書被送到中選會的王定宇則說，他也問遍選區內基層民代，都沒有看到相關宣傳與連署，照理說若要罷免該選區立委，應該大張旗鼓、大肆宣揚，讓更多民眾知道以利連署，但不動聲色下卻有多份疑似重複，還遭到中選會退件的連署書，他呼籲中選會與檢調等相關單位要徹查。

鼓勵廣傳罷免藍委

「黨部不會站在第一線，避免過度介入公民團體活動！」身兼台南市黨部主委的郭國文則說，公民團體具有自主性，不是總統賴清德叫得動的，為何人民會對國民黨不滿？不就是國民黨立委一系列毀憲亂政的行為？他表示，黨部雖然還是不會主動介入，但會提供全台罷免藍委等相關資訊，讓更多民眾了解。

民進黨立委林宜瑾說，林俊憲是總統賴清德子弟兵，在交通委員會深耕多年，而王定宇是外交國防重要召委，積極推動強化台灣國防的法案與預算，如此針對性罷免其實就是要摧毀賴清德，台南立委會團結一致，反擊假借民意的政治鬥爭。

台南綠委賴惠員也說，林俊憲得票率最高卻被發動罷免，背後操作相當惡劣，呼籲選民要抵制這種行為，台南的鄉親也有其他縣市的親戚，拜託台南市民多向親戚宣傳罷免藍委、護民主的行為，以抵制國民黨為罷而罷的惡質罷免。

【更多精采內容，詳見 】