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影／林俊憲、王定宇遭提罷免 台南綠委齊挺高喊「挺台南、反惡霸」

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
民進黨立委林俊憲（中）、王定宇（右二）遭提罷免，兩人與同黨立委郭國文（左二）、林宜瑾（右一）、賴惠員（左一）等共同舉行記者會，高喊「挺台南、反惡霸」口號。胡經周／攝影
民進黨立委林俊憲（中）、王定宇（右二）遭提罷免，兩人與同黨立委郭國文（左二）、林宜瑾（右一）、賴惠員（左一）等共同舉行記者會，高喊「挺台南、反惡霸」口號。胡經周／攝影

民進黨立委林俊憲、王定宇遭提罷免，兩人與同黨立委郭國文、林宜瑾、賴惠員等共同舉行記者會，高喊「挺台南、反惡霸」口號。

林俊憲表示，正常罷免連署應該會有大量人潮與相關新聞，但這次針對他與王定宇的罷免案，卻在送件前毫無跡象，顯然是國民黨針對他們在立法院擋惡法、護台南預算的報復行動。他質疑國民黨是以「抄寫名冊」方式湊足連署書，否則不可能完全沒有公開連署的跡象，呼籲相關單位嚴查這些聯署書是否有偽造或統一式的工廠集中生產。

王定宇則表示，自己在台南從未看過連署站，連文宣也沒有，選區內也從未有民眾見過。他認為若有特定人士直接抄寫個資、未經本人簽名就做為連署書送出，此舉恐已觸犯選罷法、個資法、刑法等偽造文書之刑責，等領銜人名字確認，相信一定有人告發這些不法行為。

民進黨立委林俊憲（中）、王定宇（右二）遭提罷免，兩人與同黨立委郭國文（左二）、林宜瑾（右一）、賴惠員（左一）等共同舉行記者會，質疑國民黨是以「抄寫名冊」方式湊足連署書，否則不可能完全沒有公開連署的跡象。胡經周／攝影
民進黨立委林俊憲（中）、王定宇（右二）遭提罷免，兩人與同黨立委郭國文（左二）、林宜瑾（右一）、賴惠員（左一）等共同舉行記者會，質疑國民黨是以「抄寫名冊」方式湊足連署書，否則不可能完全沒有公開連署的跡象。胡經周／攝影

台南 林俊憲 罷免

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