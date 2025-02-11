影／林俊憲、王定宇遭提罷免 台南綠委齊挺高喊「挺台南、反惡霸」

民進黨立委林俊憲、王定宇遭提罷免，兩人與同黨立委郭國文、林宜瑾、賴惠員等共同舉行記者會，高喊「挺台南、反惡霸」口號。

林俊憲表示，正常罷免連署應該會有大量人潮與相關新聞，但這次針對他與王定宇的罷免案，卻在送件前毫無跡象，顯然是國民黨針對他們在立法院擋惡法、護台南預算的報復行動。他質疑國民黨是以「抄寫名冊」方式湊足連署書，否則不可能完全沒有公開連署的跡象，呼籲相關單位嚴查這些聯署書是否有偽造或統一式的工廠集中生產。