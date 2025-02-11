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盧秀燕韓國瑜看燈會 10天內同框2次為大罷免站台暖身

聯合報／ 記者陳敬丰陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕與立法院院長韓國瑜，10天內將同框兩次，為大罷免站台暖身？圖/聯合報系照片
台中市長盧秀燕與立法院院長韓國瑜，10天內將同框兩次，為大罷免站台暖身？圖/聯合報系照片

今年2月3日新春後開工首日，台中市長盧秀燕與立法院院長韓國瑜同框，推銷台中新丁粄節活動，盧秀燕今早在市政會議宣布，韓國瑜將來參觀中台灣燈會，盧媽與韓瑜10天內合體兩次，被解讀為國民黨被罷免的「小雞」站台預熱。

中台灣燈會進入第25屆，本屆在中央公園登場，主燈「女媧」究竟是美還是醜？討論度極高。

台中市長盧秀燕今天在市政會議指出，立法院長韓國瑜「慕名而來」，本周四(13日)將率立法院人員、立委同到台中賞燈會。

盧秀燕與韓國瑜6日剛在立法院同框，一起推銷台中市新丁粄節，15日將再度合體，與多位立委同台，盧媽與韓流在罷免戰中扮演重要角色。

針對大罷免，國民黨中央定調「以戰止戰」，各地藍委與地方縣市首長也展開「區域聯防」，台中市6位藍營立委備戰中，選區戰況冷熱不同。

盧秀燕表示，台中市燈會首日破15萬人次，這兩天又回溫，人潮更多，破百萬指日可待。盧秀燕表示也有其他縣市首長要到台中參觀，日期確定將會發布。

台灣燈會 盧秀燕 罷免 韓國瑜

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