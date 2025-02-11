台南綠委齊聚相挺林俊憲：護台南預算才被報復罷免

民進黨立委林俊憲成為罷免團體的罷免目標，今天台南市立委除了陳亭妃在立院大集結表示，國民黨也發動報復式罷免，有多地綠委在毫無連署站、甚至事前未有任何消息傳出的情況下，突然獲知已被送件，令人質疑連署真實性；且林俊憲是因為保護台灣預算，才被藍營報復性罷免。

林俊憲表示，正常罷免連署應該會有大量人潮，一定會有相關新聞，但他和王定宇的罷免案，直到送件前毫無消息，只可能是國民黨對他們的報復，就是因為他們在立法院擋惡法、護台南預算，得罪國民黨、得罪傅崐萁，才會被國民黨抄寫名冊直接送件，否則怎可能無聲無息？

民進黨立委王定宇表示，上周突然有新聞傳出，自己的罷免案已有人送件，他相當疑惑，因為自己在台南從未看過連署站，連文宣也沒有，選區內也從未有民眾見過。他認為，若有特定人士直接抄寫個資、未經本人簽名就做為連署書送出，此舉恐已觸犯選罷法、個資法、刑法等偽造文書之刑責，等領銜人名字確認，相信一定有人告發這些不法行為。

民進黨立委郭國文指出，罷免就應該要訴諸於民眾，藉由公開以示正當，結果台南罷免案竟是偷雞摸狗，自己身為民進黨台南市黨部主委，問遍台南所有立委、20多位市議員以及各地方黨部，完全沒人看過連署站，甚至連文宣都沒有，明顯是「惡罷」行為。

民進黨立委林宜瑾說，公民團體在全國各地發起罷免，是為了反制國民黨過去一年來在立法院的種種惡行，從擴權法案，再到憲訴法、選罷法、財劃法，甚至近期的預算風波，公民的憤怒一點點累積起來，才有數量驚人的連署書，如今他們反過來罷免民進黨立委、罷免林俊憲和王定宇，國民黨又有什麼正當的理由？

民進黨立委賴惠員表示，罷免活動本應由民眾主導，但國民黨突然送出林俊憲罷免案，沒人看見連署的過程，「毫無公民、全是政黨」。她呼籲台南的鄉親一定要站出來，維護這兩位在國會為台南奮戰的立委，讓國民黨看到真正的民意、見識什麼叫做真正的「公民力量」。

林俊憲最後回應，雖然他的罷免送件當天就被退件，但相信國民黨和傅崐萁針對他的行動不會就此罷休。他表示，一定會正面回應罷免，罷免最終的主角還是民眾，他多對於年來在立法院的表現有信心，相信台南市民一定會主持公道。

對於記者會「六缺一」獨缺陳亭妃，林俊憲表示，台南立委在立法院並肩作戰，反罷免態度一致，大家都有看到。