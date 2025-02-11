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大罷免綠營陳冠廷被鎖定通過一階 其父陳明文當年撤簽罷免陳水扁

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
大罷免，綠營嘉縣立委陳冠廷（左）被鎖定通過一階連署提議， 陳的父親前立委陳明文（右）當年撤簽罷免陳水扁。記者魯永明／翻攝
大罷免，綠營嘉縣立委陳冠廷（左）被鎖定通過一階連署提議， 陳的父親前立委陳明文（右）當年撤簽罷免陳水扁。記者魯永明／翻攝

罷免如火如荼，國民黨祭「以罷制罷」反制，嘉義縣淡出政壇的英系掌門、前立委陳明文的兒子陳冠廷被鎖定，在地挺藍團體完成一階2200人連署，提6項理由罷免，當年陳明文是藍營立委，撤簽罷免陳水扁，時移勢轉，陳明文交棒兒子當選，面臨罷免。

對於罷免案第一階段送件成立，陳冠廷說，「上個會期，民進黨一直致力爭取人民權益，包含罷免權在內。當民眾有不同聲音，並行使此項權利時，身為由多數選民託付的立委，我必將全力以赴，完成這份責任。

正因為我們身處民主國家，擁有這樣的制度，它能適時提醒民意代表更加努力，為多數民眾在國會殿堂上發聲。同時，也更加努力地推動各項重要發展計畫，確保其如期、全面性地實現。對我而言，這次的罷免案只是更加堅定了我們的信心。未來，我將持續大步向前，為打造更好的嘉義、更好的台灣而努力。」

據了解，罷免連署過年前發起，由徐姓男子當領銜人，依選罷法在山區設連署，完成第一階段公民數1％2200人連署，罷免理由：陳冠廷在國是論壇，說退回總預算代表明年農業預算會直接卡死的，尤其對農業縣450億老農津貼、農民職災保險和農業保險99億、綠色照護站120億，是「剝奪農民的福利」。但是總預算退回程序委員會是要政府補正重編，不是刪除也不是不審，趕快補正完再送進立法院就會審查，現在是誰在拖延？還要用這種似是而非的觀念來講。

陳冠廷說的是錯誤資訊，事實上，延續性的計畫、人事費用和相關的補助費用，都受「預算法」保障，不會因為中央政府總預算沒有通過，而地方政府無法使用，那麼簡單的道理，六法全書先去看一下可以嗎？

陳冠廷可能有民進黨團的壓力，所以可以用這樣似是而非的觀念去做引導、帶風向。立法院上會期通過公糧收購主決議，但政府有編列嗎？尤其南部縣市的委員，對得起家鄉農民朋友嗎？

立法院三讀通過修正「財劃法」後，未來嘉縣1年將增加120億元統籌分配款。陳冠廷身為嘉縣立委，理應為民謀福、為民爭利，但他未檢討沒有替嘉縣爭取最有利的版本，也忽視民進黨團應提出行政院或民進黨團「財劃法」版本的事實，反而說「今天在院會，讓人遺憾的是國民黨版本的「財劃法」，正如先前所倉促草率通過的「選罷法」、「憲訴法」一樣。

這個攸關全台灣資源分配的重要法案，竟然不經由嚴謹審議程序，廣納社會意見，甚至在過程中一再重列條次、實質撤案，如此重大法案，竟然未經過完整討論就要倉促表決。」顯然陳冠廷在此項議題只問黨意，不問民意，完全喪失民意代表職責，背棄選民的託付。

陳冠廷父親陳明文去年舉辦70大壽壽宴，前總統陳水扁到場表達祝福，感謝陳明文2000年撤簽國民黨立委對陳水扁的罷免提案，才有後來加入民進黨、奠定嘉義縣超過20年綠色執政。陳明文強調，退出國民黨到接受民進黨徵召，完全是理念和路線的認同，不是利益交換，更非帶槍投靠。民進黨主張台灣本土路線，也是他從政30多年來一直堅持價值，所以雙方結合才能贏得選民認同，而這才是「陳明文模式」能夠成功最重要關鍵。

民進黨 罷免 陳冠廷 陳明文

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