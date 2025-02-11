游淑慧挺李彥秀轟綠忙布局2026 吳欣岱反擊做賊喊抓賊

民團罷免國民黨立委李彥秀，前立委高嘉瑜、台灣基進秘書長吳欣岱猛打李彥秀房產等議題。國民黨議員游淑慧酸高嘉瑜、吳欣岱昔日宿敵忙布局2026。吳欣岱也反擊游淑慧刷存在感，表示「我真的疑惑，這些政治人物為什麼總愛做賊喊抓賊？」

吳欣岱說，看到李彥秀罷免第一階段連署書全台第一，國民黨青年軍們紛紛出來刷存在感，應該很緊張齁。2024年的立委選戰，背棄港湖選民，被侯友宜喬去士林大同的游淑慧，選輸後最擔心的應該就是失去黨內支持，連議員都賠掉。

吳欣岱說，她可以理解，她只是一個小黨候選人，沒有背後的媒體關係，沒有「政商資源」，網路聲量與知名度又還算可以的，打她祭旗是最適合也不過。但游淑慧請不要忘記自己的身分，不只是中國國民黨的守門犬而已，還是領台北人納稅錢的民意代表。

吳說，「你去年帶職跨區參選，背棄投給你的港湖選民於不顧，還有臉叫助理在內湖南港的里民活動幫你拉票，叫士林大同的朋友投給你的事情很多人都還沒有忘」，「還是說你覺得，李彥秀都可以領台灣薪水當美國媽媽了，你跨區參選只是小case？」

吳欣岱說，她一個地方媽媽，每天接送兩寶上下學，每周黨部的法律諮詢、康寧醫院門診從不缺席，要造謠她不住內湖會不會太牽強？你是當內湖人眼瞎了嗎？奉勸一句，這次的罷免運動真的全然是公民活動，她也只是以一個內湖公民的身分去參與而已。任何想要抹成政治分贓的嘗試，都只會讓憤怒的港湖人更看不起你，不會對你之後的議員選舉有幫助的。

吳欣岱說，她馬上附上一張即時碧山里公園媽媽照，證明她住在這裡，希望李彥秀也可以照辦，拿出出入境紀錄讓大家知道待在台灣的時間有多長。「不然我真的很疑惑，這些政治人物為什麼都總愛做賊的喊抓賊？」