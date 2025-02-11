黃國昌「掃除綠衛兵」 反制大罷免

為反制民進黨立法院黨團總召柯建銘鼓吹「大罷免」，民眾黨團總召黃國昌發起「掃除綠衛兵」行動。黃國昌表示，賴清德總統對大罷免潮一意孤行，「那就是公民站出來的時候」。

黃國昌前天在臉書發起「掃除綠衛兵」行動，提及過去這段時間以來，民進黨執意撕裂社會，透過大罷免建構一黨獨大的「賴清德政權」，意圖把台灣帶向威權獨裁，許多公民已經看不下去，為了守護大家深愛的這塊土地，捍衛台灣得來不易的民主，「自主公民挺身而出的時間到了。」

新北市長侯友宜昨上午到樹林區主持行動治理，黃國昌也現身，與二○二六新北市長選舉潛在對手劉和然、立委蘇巧慧同台。

黃國昌說，「掃除綠衛兵」行動目的是護民主、反威權，之前已向賴清德總統表達過，希望賴以執政黨主席身分告訴台灣社會，說明民進黨不贊成大罷免，但賴清德一意孤行，因此發動掃除綠衛兵行動，一晚有四百人報名，之後完成審核及報名程序，就會開始行動。

另外，對於柯文哲擔任民眾黨主席時的「二二八一日北高」傳統，黃國昌表示將延續此傳統，今年所有黨公職參加，一棒接一棒完成。

民進黨團幹事長吳思瑤昨天反酸「不服昌意，就是側翼」，支持國會正常運作的公民被打成「綠衛兵」，這種先貼標籤再鬥爭清算的作為，就是中國共產黨紅衛兵的行為。