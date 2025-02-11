聽新聞
0:00 / 0:00

黃國昌「掃除綠衛兵」 反制大罷免

聯合報／ 記者林銘翰黃婉婷李定宇／連線報導
民眾黨立院黨團總召黃國昌發起「掃除綠衛兵」行動。記者曾吉松／攝影
民眾黨立院黨團總召黃國昌發起「掃除綠衛兵」行動。記者曾吉松／攝影

為反制民進黨立法院黨團總召柯建銘鼓吹「大罷免」，民眾黨團總召黃國昌發起「掃除綠衛兵」行動。黃國昌表示，賴清德總統對大罷免潮一意孤行，「那就是公民站出來的時候」。

黃國昌前天在臉書發起「掃除綠衛兵」行動，提及過去這段時間以來，民進黨執意撕裂社會，透過大罷免建構一黨獨大的「賴清德政權」，意圖把台灣帶向威權獨裁，許多公民已經看不下去，為了守護大家深愛的這塊土地，捍衛台灣得來不易的民主，「自主公民挺身而出的時間到了。」

新北市長侯友宜昨上午到樹林區主持行動治理，黃國昌也現身，與二○二六新北市長選舉潛在對手劉和然、立委蘇巧慧同台。

黃國昌說，「掃除綠衛兵」行動目的是護民主、反威權，之前已向賴清德總統表達過，希望賴以執政黨主席身分告訴台灣社會，說明民進黨不贊成大罷免，但賴清德一意孤行，因此發動掃除綠衛兵行動，一晚有四百人報名，之後完成審核及報名程序，就會開始行動。

另外，對於柯文哲擔任民眾黨主席時的「二二八一日北高」傳統，黃國昌表示將延續此傳統，今年所有黨公職參加，一棒接一棒完成。

民進黨團幹事長吳思瑤昨天反酸「不服昌意，就是側翼」，支持國會正常運作的公民被打成「綠衛兵」，這種先貼標籤再鬥爭清算的作為，就是中國共產黨紅衛兵的行為。

罷免

延伸閱讀

韓國瑜盼政院不提總預算覆議 黃國昌：民眾黨態度不變

黃國昌喊「掃除綠衛兵」 吳思瑤：不服昌意 就是側翼？

黃國昌發起掃除綠衛兵 400人報名「公民站出來」

黨魁之爭首場政見發表 黃國昌：從一人政黨走向全民政黨

相關新聞

黃國昌「掃除綠衛兵」 反制大罷免

為反制民進黨立法院黨團總召柯建銘鼓吹「大罷免」，民眾黨團總召黃國昌發起「掃除綠衛兵」行動。黃國昌表示，賴清德總統對大罷免...

曹興誠領銜罷免案 徐巧芯：我的光榮

大罷免延燒，鎖定罷免國民黨立委的公民團體，繼第一梯次遞出十九案後，昨再送出十一案第一階段罷免提議書，合計卅一名泛藍立委遭...

大罷免升溫！初六開工起收到47案 中選會：其中44案都是立委

全國罷免潮升溫，全台罷免團體自初六開工、3日起陸續送出第一階段罷免提議書。中選會統計，截至今天下午5時止，共收到47件罷...

彰化「罷免缺衣不可」一階達標 謝衣鳯：沒有正當性

全台民團串連罷免藍委，公民團體「罷免缺衣不可」也發起罷免國民黨彰化縣第三選區立委謝衣鳯，該團體表示，今天連署書已逾460...

曹興誠領銜罷免 徐巧芯：被台灣「背骨仔」惡罷是光榮

聯電創辦人曹興誠領銜罷免國民黨立委徐巧芯，徐指出，曹立場反覆無常，說話誇大其詞，過去相挺的選舉或罷免都輸，能被這樣背棄台...

「剷除黑芯」領銜人曝光 曹興誠親談為何要罷免徐巧芯

大罷免延燒，今天再有12個公民團體向中選會遞交第一階段罷免提議書，聯電創辦人曹興誠擔任罷免國民黨立委徐巧芯「剷除黑芯」領...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。