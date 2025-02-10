彰化「罷免缺衣不可」一階達標 謝衣鳯：沒有正當性

全台民團串連罷免藍委，公民團體「罷免缺衣不可」也發起罷免國民黨彰化縣第三選區立委謝衣鳯，該團體表示，今天連署書已逾4600份，超過第一階段門檻，並繼續第二階段罷免行動。謝衣鳯今打破沈默說「為罷免而罷免沒有正當性」。

彰化民團罷免謝衣鳯第1階段門檻為2700份連署書，目前已超過4600份，前明道大學校長陳世雄擔任領銜罷免人，陳世雄說，他要糾正台北市長蔣萬安的「仇恨式罷免」說，不是因仇恨而罷免，而是因「愛」而罷免，是因愛台灣、想守護台灣的民主自由而罷免。

陳世雄說，愈來愈多民眾加入罷免行列，裡面有年輕人、上班族等，犧牲假期站出來號召罷免，而家庭主婦站出來是為了他們的下一代，昨晚志工忙著造冊到半夜，這樣的力量很強大，也讓政治人物不能再輕忽民意。

陳世雄也舉例美國國會是「忠誠的反對黨」，不會當賣國賊，藍委不能跑到對岸去見對岸領導人後，再回來霸凌我們的政府官員，這種作法已踰越小老百姓的認知底線。接下來第二階段的連署仍需要更多志工，也歡迎店家提供場所做為連署地點。