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彰化「罷免缺衣不可」一階達標 謝衣鳯：沒有正當性

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
公民團體「罷免缺衣不可」發起罷免國民黨彰化縣第三選區立委謝衣鳯，今天連署書已超過第一階段的門檻。聯合報系資料照／記者簡慧珍攝影
公民團體「罷免缺衣不可」發起罷免國民黨彰化縣第三選區立委謝衣鳯，今天連署書已超過第一階段的門檻。聯合報系資料照／記者簡慧珍攝影

全台民團串連罷免藍委，公民團體「罷免缺衣不可」也發起罷免國民黨彰化縣第三選區立委謝衣鳯，該團體表示，今天連署書已逾4600份，超過第一階段門檻，並繼續第二階段罷免行動。謝衣鳯今打破沈默說「為罷免而罷免沒有正當性」。

彰化民團罷免謝衣鳯第1階段門檻為2700份連署書，目前已超過4600份，前明道大學校長陳世雄擔任領銜罷免人，陳世雄說，他要糾正台北市長蔣萬安的「仇恨式罷免」說，不是因仇恨而罷免，而是因「愛」而罷免，是因愛台灣、想守護台灣的民主自由而罷免。

陳世雄說，愈來愈多民眾加入罷免行列，裡面有年輕人、上班族等，犧牲假期站出來號召罷免，而家庭主婦站出來是為了他們的下一代，昨晚志工忙著造冊到半夜，這樣的力量很強大，也讓政治人物不能再輕忽民意。

陳世雄也舉例美國國會是「忠誠的反對黨」，不會當賣國賊，藍委不能跑到對岸去見對岸領導人後，再回來霸凌我們的政府官員，這種作法已踰越小老百姓的認知底線。接下來第二階段的連署仍需要更多志工，也歡迎店家提供場所做為連署地點。

原本保持低調的謝衣鳯今也打破沈默說，這樣的罷免理由並不充足，不符合多數民意，如果是因反對立委傅崐萁，就來罷免她，這樣的理由不充足，而且她也沒「霸凌」政府官員，這種為罷免而罷免沒有正當性。

謝衣鳯今天也打破沈默說「為罷免而罷免沒有正當性」。資料照／記者林宛諭攝影
謝衣鳯今天也打破沈默說「為罷免而罷免沒有正當性」。資料照／記者林宛諭攝影

罷免 謝衣鳯

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