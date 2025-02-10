曹興誠領銜罷免 徐巧芯：被台灣「背骨仔」惡罷是光榮

聯電創辦人曹興誠領銜罷免國民黨立委徐巧芯，徐指出，曹立場反覆無常，說話誇大其詞，過去相挺的選舉或罷免都輸，能被這樣背棄台灣的「背骨仔」領銜惡罷是她的光榮，她會繼續戰鬥，不讓這種對中華民國立場不堅定的小人得償所願，也相信選民眼睛雪亮，會出來反對罷免、反對曹興誠。

大罷免延燒，今天再有12個公民團體向中選會遞交第一階段罷免提議書，聯電創辦人曹興誠擔任罷免國民黨立委徐巧芯「剷除黑芯」領銜人；曹興誠表示，因為沒人敢當領銜人，所以他就來做，也不怕被報復，他更批評徐巧芯在立法院沒有表現，只會表演。

徐巧芯直呼「啼笑皆非」，曹興誠近年來常常利用「反共」之名抹紅他人，甚至說中華民國已經亡國了，但曹對國族的認同反覆無常，哪裡有利益就往哪裡去。曹過去一下說要搞「統一公投」，現在一轉頭又聲稱自己「反共」；一下是中華民國人、一下為了逃稅成為新加坡人、賺不到紅錢才回台灣，中間爽爽搞個雙重國籍。徐強調，自己從小到大只有一本護照、一個身分證字號，她才是真正愛台灣的中華民國國民。

徐巧芯指出，曹興誠一下說大手筆要帥氣大捐新台幣30億元、一下又說要慢慢來，這種超級多次「反起反倒」的人，在台灣竟然會有人信？甚至曾經已「外國人」身份違規幫時任台北市長參選人陳時中助選，結果陳就輸了。上次基隆市長謝國樑罷免案中，曹還造謠謝國樑市長是「賣台內奸」，胡扯「謝國樑就迎解放軍」，結果謝國樑反惡罷成功了，滿意度還飆高到50%，真是謝謝曹大力相助，又輸了一次。

徐巧芯相信，這次由曹興誠領銜罷免她，也是一樣的結局，累積三連敗。她並嗆，曹曾說要花六億訓練三百萬名「黑熊勇士」，但這些黑熊勇士在哪？無論颱風、地震，都沒有看到什麼黑熊勇士對台灣有實際作為，代表曹說話一向都是誇大其詞，說一百分只做一分。

徐巧芯批評，被曹興誠這樣背棄台灣的「背骨仔」領銜惡罷是她的光榮，因為她會繼續戰鬥，不會讓這種對中華民國立場不堅定的小人得償所願，相信信義南松山選民眼睛是雪亮的，一定會堅定地站出來反對罷免、反對曹興誠，讓曹知道什麼才是「真正的民意」。