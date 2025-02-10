快訊

電價漲聲響起？ 郭智輝：大家如果同意，稍微讓我們調一下

「他和梅根間的問題夠多了」 川普改口稱不驅逐哈利王子

國道3號安坑隧道5車連環撞 下班嚴重壅塞回堵7公里

中選會：收到47件罷免案 其中44案為立委

中央社／ 台北10日電

全國掀起罷免潮，各罷團自3日起陸續送件。中選會說明，截至今天下午5時止，共收到47件罷免案送件，其中44案為立委罷免案，1案為市縣長罷免案，2案為市縣議員罷免案。

公職人員選舉罷免法規定就職未滿1年者，不得罷免。2月1日是立委就職滿1週年，中央選舉委員會自3日開工日起陸續收到罷免提案。

罷免國民黨立委團體3日到中選會送交第1階段提議書，被提議罷免者包括國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁；以及目前遭停職的新竹市長高虹安。

12個罷免國民黨立委團體今天再赴中選會送件，被提議罷免者包括林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、羅智強、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣。

罷免綠委方面，包括民進黨立委吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、吳琪銘等人罷免提議書日前也送交中選會。

根據中選會網站，罷免可分為提議、連署與投票3大階段。第1階段提議人數需達原選舉區選舉人總數1%以上，中選會收件後，會在25天內查對提議人名冊是否正確；若順利進入第2階段連署，連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上，徵求連署書期限為60天，且提議人不得與連署人重複；若經選委會查對無誤進入第3階段投票，有效同意票數須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，才算罷免通過。

罷免

延伸閱讀

曹興誠當罷免領銜人 徐巧芯：啼笑皆非

竹縣罷免林思銘、徐欣瑩團體宣布一階達標 今送連署書

母今97歲生日先趕場！韓國瑜赴牛煦庭春酒讚：特戰型民代

白營立委現身桃園藍委春酒 麥玉珍批罷免無理取鬧

相關新聞

曹興誠當罷免領銜人 徐巧芯：啼笑皆非

全國掀起罷免潮，今天又有12個罷免國民黨立委的團體赴中選會送件。前聯電董事長曹興誠表示，他是罷免藍委徐巧芯的領銜人，這次...

「剷除黑芯」領銜人曝光 曹興誠親談為何要罷免徐巧芯

大罷免延燒，今天再有12個公民團體向中選會遞交第一階段罷免提議書，聯電創辦人曹興誠擔任罷免國民黨立委徐巧芯「剷除黑芯」領...

曹興誠擔任「剷除黑芯」領銜人 親赴中選會送件

罷免立委活動沸沸揚揚，今天有多個民團到中選會遞交第一階段罷免連署書，聯電創辦人曹興誠擔任「剷除黑芯」罷免國民黨立委徐巧芯...

無差別造謠頻翻車 國民黨批造謠者讓人笑掉大牙

國民黨副發言人鄧凱勛今天表示，泛綠陣營近期為推大罷免，似乎打開某個神秘的開關，開始對國民黨立委李彥秀、羅廷瑋及台中市長盧...

遭咬美國房產爭議…李彥秀哭了！ 蔣萬安力挺：不希望家人孩子被波及

民團發動罷免國民黨立委李彥秀第一階段送件，民進黨前立委高嘉瑜近日也緊咬李美國房產爭議。李今接受資深媒體人黃光芹專訪忍不住...

黃國昌喊「掃除綠衛兵」 吳思瑤：不服昌意 就是側翼？

藍綠互嗆罷免，民眾黨代理主席黃國昌昨號召志工響應護民主、反威權的「掃除綠衛兵」行動。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤反酸「不服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。