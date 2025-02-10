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「剷除黑芯」領銜人曝光 曹興誠親談為何要罷免徐巧芯

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
聯電創辦人曹興誠發起「反共護國」全台公民罷免運動，並親自擔任罷免國民黨立委徐巧芯團提「剷除黑芯」領銜人。記者潘俊宏／攝影
聯電創辦人曹興誠發起「反共護國」全台公民罷免運動，並親自擔任罷免國民黨立委徐巧芯團提「剷除黑芯」領銜人。記者潘俊宏／攝影

罷免延燒，今天再有12個公民團體向中選會遞交第一階段罷免提議書，聯電創辦人曹興誠擔任罷免國民黨立委徐巧芯「剷除黑芯」領銜人；曹興誠表示，因為沒人敢當領銜人，所以他就來做，也不怕被報復，他更批評徐巧芯在立法院沒有表現，只會表演。

全台各地的公民團體陸續分三梯次送出罷免國民黨立委第一階段連署後，上周一共有19人被鎖定，今日共12個民團赴中選會遞件，包括台北羅智強、賴士葆、徐巧芯，新北林德福、張智倫、廖先翔、羅明才、洪孟楷，台中楊瓊瓔、江啟臣，新竹縣徐欣瑩、林思銘；兩階段共有31名藍營立委被鎖定。

談及為何親自擔任罷免徐巧芯領銜人，曹興誠說，徐巧芯兇名在外，大家都怕，所以找他來當領銜人；他批評，徐在立法院都在表演、沒表現。至於是否會擔心被查水表報復，「別人會怕，我不怕；其實沒考慮太久，實在找不到人，那就做」。

曹興誠致詞指出，上周加今天，合計有31個區域的選民，要求罷免他們的區域立委。證明這是一場全國性的大罷免，這並非對少數立委有仇恨，也不是在幫民進黨爭回國會的多數；而是大家都看清了，國會的藍白立委都聽命於國民黨團總召傅崐萁，而傅崐萁則直接聽命於北京的中共政協主席王滬寧。

他批評，藍白立委粗暴立法，惡意亂砍預算，意圖癱瘓台灣，公開的、大喇喇的、肆無忌憚的通敵叛國，引起了台灣公民全面的憤怒。所以大家要站出來，遏止這些匪諜台奸的胡作非為，罷免他們，把他們踢出國會殿堂。

他表示，這次如果罷免不能成功，台灣將來難免被中共吞併。所有台灣人也都會失去民主、自由和生命、財產的安全。這次大罷免成功以後，可以平息內亂，維護國家的安全，同時還可以向國際宣示，台灣人能團結、有決心，可以反擊中共的滲透、威脅和顛覆。

曹興誠表示，希望這次罷免能重新定義藍綠。藍就是反共，綠就是保台，每個台灣人都應該又藍又綠，藍和綠彼此不是敵人，想侵略台灣的紅色共匪，才是共同敵人；這次罷免，不是無聊的藍綠對決，而是維護台灣民主的背水一戰，不成功就等著被中共吞併。請大家務必都站出來，挽救自己，挽救國家，挽救我們的子孫後代。

曹興誠親自遞送罷免國民黨立委徐巧芯罷免提議書。記者潘俊宏／攝影
曹興誠親自遞送罷免國民黨立委徐巧芯罷免提議書。記者潘俊宏／攝影
曹興誠今陪同12個罷免藍營立委團體赴中選會遞交罷免提議書。記者潘俊宏／攝影
曹興誠今陪同12個罷免藍營立委團體赴中選會遞交罷免提議書。記者潘俊宏／攝影

徐巧芯 曹興誠 罷免

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