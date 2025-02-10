無差別造謠頻翻車 國民黨批造謠者讓人笑掉大牙

國民黨副發言人鄧凱勛今天表示，泛綠陣營近期為推大罷免，似乎打開某個神秘的開關，開始對國民黨立委李彥秀、羅廷瑋及台中市長盧秀燕無差別造謠，為了謀取政治利益不擇手段，讓人笑掉大牙又刷新下限，只會讓造謠者離參選立委的目標越來越遠。

鄧凱勛指出，台灣基進黨的吳欣岱公然造謠，近期出示「證據」聲稱國民黨立委李彥秀「人在美國」，卻被發現她聲稱的「美國背景」其實是李彥秀的國會辦公室，「原來現在要入境美國只需要到該辦公室，就能瞬間移動，連機票錢都省了」，他批評這種荒唐至極的說法，不僅讓人笑掉大牙，更刷新下限。

民進黨台中市議員黃守達，最近批評台中市長盧秀燕編列的預算越編越多，也批評在野黨及中西東南區立委羅廷瑋，提案凍結國漫館2500萬元，會讓場館相當時間無法提供服務。

鄧凱勛說，盧秀燕除了滿意度屢創佳績，包含綠美圖、國際會展中心、台中巨蛋等市民引頸期盼的建設正展開，捷運藍線準備開工，公托公幼倍增、雙十公車涵蓋永久居留外籍人士、社會住宅完工及開工戶數超過一萬戶等等，讓市民的幸福感與日俱增，這些都是實實在在的發展與政績。

至於國漫館的預算，鄧凱勛說，文化部長李遠先是誇口說凍結將影響2027年「台灣漫畫超越日韓」的宏大目標，後又改口是個人志氣，無論是目標還是志氣，大家都樂見台灣漫畫產業蓬勃發展，但國漫館這5000萬元預算，根本只是基本營運開銷，甚至連民進黨立委吳沛憶都說不應該將單一園區的預算與整體動漫政策混為一談。

鄧凱勛表示，預算凍結並非刪除，只要提出合理報告與改善方針即可解凍，照黃守達的邏輯，凍結50%預算等於一年有一半時間無法提供服務，當年蔡英文主張所有政府機關預算都要減20%，是否意味中華民國政府一年得關門2.4個月？

鄧凱勛說，奉勸吳欣岱跟黃守達，盲目地遵從黨意、無差別的造謠某黑，完全跟民意的期待背道而馳，只會讓你們離參選立委的目標越來越遠。