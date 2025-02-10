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遭咬美國房產爭議…李彥秀哭了！ 蔣萬安力挺：不希望家人孩子被波及
民團發動罷免國民黨立委李彥秀第一階段送件，民進黨前立委高嘉瑜近日也緊咬李美國房產爭議。李今接受資深媒體人黃光芹專訪忍不住落淚，認為此事已影響家人。北市長蔣萬安今受訪表示，「我一定會和台北市國民黨籍的立委站在一起。」
蔣萬安說，他看到李彥秀委員在節目上，談到她的孩子、住家被跟拍，車子資訊被公開，同樣身為公眾人物，都不希望家人、孩子受到波及，受到影響、甚至受到干擾、安全等疑慮。
蔣萬安說，包括李彥秀委員在內，國民黨五位委員他們深耕地方、問政表現、地方民眾都給予肯定，大家也都目共睹。他一定會和台北市國民黨籍的立委站在一起，他想，一直以來，不管是台北市政推動、爭取各項經費中央協助，都保持非常密切的溝通互動及合作。
蔣萬安今天下午出席台北市中小企業採購計畫TOPS台北好購推廣平台「採購新創開拓獎」頒獎。蔣說，尤其台北市國民黨籍五席立委的問政表現，及他們監督中央政府施政，大家有目共睹。
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