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黃國昌喊「掃除綠衛兵」 吳思瑤：不服昌意 就是側翼？

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
賴清德總統下午邀五院院長會商國政，藍營憂心執政黨給立法院長韓國瑜穿小鞋「五打一」。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤（左）受訪時表示「要對韓院長有信心」，更酸若不是立院種下「惡因」，透過修法、預算審查戕害其他憲政機關的權責，就不需要透過院際協調化解困境。記者曾吉松／攝影
賴清德總統下午邀五院院長會商國政，藍營憂心執政黨給立法院長韓國瑜穿小鞋「五打一」。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤（左）受訪時表示「要對韓院長有信心」，更酸若不是立院種下「惡因」，透過修法、預算審查戕害其他憲政機關的權責，就不需要透過院際協調化解困境。記者曾吉松／攝影

藍綠互嗆罷免，民眾黨代理主席黃國昌昨號召志工響應護民主、反威權的「掃除綠衛兵」行動。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤反酸「不服昌意，就是側翼」，支持國會要正常運作的公民被打成綠衛兵，這種先貼標籤再鬥爭清算的作為，就是中國共產黨紅衛兵。

吳思瑤認為，藍白合不只在立院議事運作，院外藉由政黨之力挑動對立，從未停止，藍白合只會越來越密不通風，過去黃國昌發起「釘孤枝」遊行，國民黨青年軍還在場設攤填寫罷免連署意向書，劍指吳思瑤、吳沛憶，合作與結盟早有跡象，並非新鮮事。

她酸，黃國昌說要打倒威權獨裁，但獨裁威權不是台灣的民主日常，否則不會有選舉跟罷免，黃一再把民進黨協助彰顯民意的公民朋友，貼上綠衛兵標籤，難道「不服昌意，就是側翼」，支持國會正常運作的公民被打成綠衛兵，此種先把別人貼標籤再加以鬥爭清算，是中國共產黨紅衛兵的行為。

吳思瑤強調，黃國昌為了選黨主席拉抬聲量，把民眾黨拉到光譜深藍那一塊，這是好的嗎？他們已經背離中間路線理性，越來越遙遠。

此外，12件罷免藍營立委的罷免提議書將送件，她稱，一切尊重人民意志表達，罷免是民意作出最終制裁，她也質疑國民黨發動罷免綠委行動，發動者都是國民黨人士，且有參選意圖，顯然提出罷免只是為了個人與政黨選舉利益，無涉公共利益，顯然是政黨利用罷免遂行政治鬥爭。

立法院明天將召開談話會，決定開議日及議程相關事宜。吳思瑤說，選罷法覆議案時程、開議日期，朝野各黨有共識，但當天民進黨團總召柯建銘一再發言詢問總預算何時送出立法院，財劃法為何可以一紙公文將法案當作人質肉票，還聽說會綁在一起送出，提問卻被漠視，沒人願意說清楚，所以民進黨對當天朝野協商共識暫時沒有簽字，明天要進行覆議案，各黨都在準備，今天還有溝通時間。

罷免

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