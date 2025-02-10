民團出罷免大富翁桌遊 邀網紅八炯、閩南狼屏東試玩

大罷免潮，台灣青年文化創生協會發表發表「民主大富翁．罷免作先鋒」地圖，將大罷免行動結合大富翁 ，列出要罷免的22名藍營立委，協會今邀請網紅八炯、閩南狼PYC參與活動，以「真人版」的方式試玩。

網紅八炯在試玩前喊出「全台同島一命」，他說，去年開始伸援多場罷免活動，包括台中、花蓮、金門等地區，首次看到屏東青年推出民主大富翁，讓他很感動，全台同島一命，雖然南部沒有立委可以罷免，但推出一系列活動伸援，為艱困地區罷免同盟注入強心針，更是強大後盾，他呼籲民眾勇敢站出來護台灣。

閩南狼指出，昨日至罷免李彥秀連署站站台時，遇到國民黨支持者挑釁，他說，國民黨就是共產黨，罷免的行動是一定要進行，只要有信仰、有信念，罷免活動一定會執行到底，更預告將會大成功。

屏東青鳥代表、大四學生柯韋辰說，年輕世代發揮創意製作「民主大富翁」，透過遊戲、輕鬆方式，促進大眾認識，響應「大罷免行動」，邊玩邊了解，守護民主，大罷免是護人民、顧生活的「全國性活動」，而非政治算計。

立委鍾佳濱服務處執行長曾美玲說，每一個人不論何種角色，都有「公民」身分共通點，服務處從旁協力，幫助民團商借場地，希望讓活動更增圓滿、順利。