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連署罷免傅崐萁遭查水表？ 縣府：戶政人員行為合法

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
政治評論員陳財能今天到縣選委會，認為「查水表」行為，背後有民政處長明良臻等人撐腰。記者王思慧／攝影
政治評論員陳財能今天到縣選委會，認為「查水表」行為，背後有民政處長明良臻等人撐腰。記者王思慧／攝影

立法院國民黨團總召傅崐萁罷免連署書3日遞交中選會，花蓮上周傳出民眾遭「查水表」，政治評論員陳財能今天到縣選委會，要求有關單位說明此事。縣府民政處回應，戶政人員行為合法，建議中選會未來透過舉辦教育訓練、法規常識等課程，讓基層人員執行選務作業時有依據可循。

陳財能今天到花蓮縣選委會陳情，他指出，花蓮市戶政所秘書兼登記股長「查水表」行為，已被中選會公開指出違法，認為背後有民政處長明良臻等人撐腰。要求縣府及縣選委會說明，同時預告12日上午9時，將到地檢署告發縣府、縣選委會、戶政所，避免查水表影響民眾。

明良臻指出，戶政單位往年工作核心價值就是所有資料查證、業務準確性等，都要求錯誤零容忍，相信戶政同仁都很清楚；在執行查對工作時，透過電話、親自拜訪等都是長年進行的方式。

明良臻表示，中選會委任民政處執行戶政相關工作時，經過這幾天的了解，戶政人員所做的各相關業務，完全符合「公務人員服務法」及相關執行法規與法律。

明良臻建議中選會，對於未來相關選務工作，能給予受委託機關充裕的時間準備工作，包括教育訓練、法規常識等，讓基層人員執行作業時有依據可循，才能完成委託單位交付的事項。

花蓮傳出連署罷免民眾被「查水表」，縣府民政處長明良臻回應，戶政人員行為合法。記者王思慧／攝影
花蓮傳出連署罷免民眾被「查水表」，縣府民政處長明良臻回應，戶政人員行為合法。記者王思慧／攝影

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