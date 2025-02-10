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遭提議罷免 伍麗華喊正當性何在：若成功原民權力將跛腳

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委伍麗華。記者陳正興／攝影
民進黨立委伍麗華。記者陳正興／攝影

罷免團體陸續送出第一階段連署提議書，遭鎖定的民進黨原民立委伍麗華指出，沒有連署站、沒有宣傳，一夜之間卻多了2100份連署書，罷免的正當性何在？如果覺得她做不好，由公民自發性發起，自己坦然接受；但若背後是特定勢力在動員，那正說明了她表現太好，對方才不敢公開動作

大罷免浪潮來襲，選民結構「藍大於綠」的民進黨原民立委成首要目標，已有團體將陳瑩、伍麗華第一階段罷免提議書送進中選會審查，粗估3月初將有結果。

伍麗華強調，她從來都不怕罷免，自己勤跑選區、服務到位、問政認真，獲得公督盟與口袋國會雙料優秀立委，成績有目共睹，反而是對方很怕，最後一名的立委，怕比不過她，只好一直收割、千方百計把她從立法院除掉；怕公開動作會引發原住民反彈，只好偷偷摸摸；怕得罪黨意，只好配合罷免她；怕沒人響應，只好勾結黑道

伍麗華擔心，以當前原住民的選制，少一席立委不能補選，但原住民的權力形同跛腳。繼其他兩位山原立委砍掉原民會族群委員、砍掉原民會預算後，現在在野又想砍掉原住民立委，這一連串自我閹割，令人感到遺憾。

罷免

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