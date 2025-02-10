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罷免案外案！綠議員質疑花蓮查水表檢調無作為 花檢：分案調查中

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮罷免案後續延燒，傳出戶政人員登門拜訪，花蓮地檢署表示，收到最高檢察署的提供的民眾資料，已分案調查。記者王思慧／攝影
花蓮罷免案後續延燒，傳出戶政人員登門拜訪，花蓮地檢署表示，收到最高檢察署的提供的民眾資料，已分案調查。記者王思慧／攝影

立法院國民黨團總召傅崐萁罷免連署書遞交中選會後，花蓮自5日起傳出戶政人員登門拜訪「查水表」，中選會發函指該行為違法，民進黨籍縣議員胡仁順質疑檢調未積極偵辦。花蓮地檢署表示，收到最高檢察署提供的民眾資料，已分案調查，有違法就辦。

上周有民眾在網路群組指出，有自稱花蓮市戶政事務所人員按門鈴，稱受中選會委託，要查對罷免單是不是他本人填寫，民眾質疑「中選會委託戶所人員到府訪談嗎？」引發挺罷人士反彈，批評縣府「查水表」；中選會則發出公文，說明直接查對屬違法行為，目前戶政事務所已沒有相關作為。

胡仁順表示，縣府戶政人員明顯違法「查水表」，已將期間得到的相關資料，提供給花蓮調查站，卻得知調查站不採用這些證據，只採信縣府說法，打算以「行政疏失」了結此案，花蓮地檢署雖已留意到該事件，但稱收到民眾檢舉再偵辦，認為不合常理，強調事證明確，卻等不到檢方找自己說明、做筆錄。

花蓮地檢署主任檢察官廖榮寬說明，檢方已經收到最高檢提供的民眾檢舉資料，目前已分案調查中，也強調只要有違法情事檢方就會主動偵辦，相關資訊都有在掌握中。

罷免

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