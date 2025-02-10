竹縣罷免林思銘、徐欣瑩團體宣布一階達標 今送連署書

新竹縣、市罷免行動進行中，竹縣罷免立委林思銘、徐欣瑩團體今天宣布一階達標，下午將到中央選舉委員會送交第一階段罷免連署書，展現對於這兩位立委的不滿，接下來將進入到二階，他們也呼籲，二階需收件超過3萬份以上，呼籲關注的民眾一起站出來，透過具體行動，下架不適任立委。

林思銘表示，新竹縣市是科技智慧城市，以及純樸的客家鄉鎮，相信我們多數的鄉親對於這種不理性跟仇恨式的罷免行動，嗤之以鼻。他呼籲民進黨主席賴清德，這種當家鬧事，浪費國家公帑，製造仇恨的罷免行動，應該懸崖勒馬。而他會繼續會做好立法委員的職責，為新竹縣爭取更多的建設，為鄉親做更好的服務。

徐欣瑩回應，目前看到罷免的理由，全是不實指控。她強調，從未刪除特別預算，這是汙衊。不僅沒有刪除特別預算，反而使特別預算更合憲政運作、更合財政紀律。也完全沒有刪除客家預算，最重視性別平等，完全沒有影響任何婦女與多元族群的基本權益，面對錯誤百出、惡意造謠，罷免案簡直就是最大的詐騙案。

「除舊汰欣」團隊在竹縣第一選區發動罷免徐欣瑩活動，短短12天收到超過3千份以上的連署書，發言人余筱菁指出，第一階段的門檻為2153份，目前收到3124份，接下來二階門檻3萬份，預計要收到4.5萬到5萬份。

今天有多名縣民一起到縣議會，喊著罷免口號「除舊汰欣，罷免徐欣瑩，台灣一定贏！」余筱菁還說，徐欣瑩刪除國家應變的特別預算，削弱政府處理重大危機的能力；她砍掉性別平等預算，影響婦女與多元族群的基本權益，令人痛心的是，她對客委會預算動刀，身為客家人選出的立委卻蔑視客家文化的傳承價值，實質的傷害客家文化與語言。

余筱菁呼籲這是為台灣、孩子的未來共同努力，未來將舉辦志工培訓營，這次有許多縣民奉獻力量，各鄉鎮努力收件，感受到基層的期待，盼為竹縣罷免不適任的立委。

罷免林思銘團體「撕銘行動」今天也將北上遞交第一階段罷免連署書，展現新竹縣民對林思銘的不滿，第一階段門檻為2300份，這次共收到4410份，二階門檻2.3萬份，預計要收到3萬份，團隊指出任務很艱鉅，需要大家一起努力。

「撕銘行動」團隊表示，林思銘在上個會期推動不合理法案、無視預算提案荒謬程度，甚至對多項具爭議性的提案均簽名連署，罷免行動已在發酵。此次行動不僅代表對林思銘立場與作為的不滿，更是對國會濫權、罔顧民意的反抗。他們強調，林思銘在立法院的作為，不僅違背選民期待，也傷害台灣民主制度。