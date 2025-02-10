綠營擬告花蓮縣府查水表 藍營轟政治介入罷免

花蓮民團發起罷免立委傅崐萁，近日卻傳出縣府戶政「查水表」。民進黨縣議員胡仁順批評花蓮地檢署未有偵辦動作，認為檢方收到檢舉才有動作不合理，未來將會有相關司法手段，阻止縣府。國民黨縣議會黨團書記長吳東昇表示，綠營此舉是政治介入罷免案，造謠欺騙大眾。

花蓮罷團3日將連署書送交中選會，隨即發到花蓮縣選委會查對，近日卻傳出戶所人員到連署人家中詢問，挨批「查水表」。縣議員胡仁順日前說要向檢調告發，人證物證皆備，之後將有司法手段。

胡仁順指出，戶政主任挨家挨戶稱要查對身分，違法「查水表」，中選會說明直接查對屬違法行為公文，縣府才沒有動作，此事情節重大，將得到的資料提供給花蓮調查站，但調查站卻打算以「行政疏失」了結。同時批評花蓮地檢署，現在已有許多違法證據，卻等不到檢方找自己去說明、做筆錄，沒有主動偵辦。

吳東昇認為，查對身分有寄達、親送等很多方式，要查個資有沒有盜用，絕非「查水表」，是保護民眾個資。但民進黨卻以煽動字眼影響民眾觀感，「無疑是造謠」，更是政治介入罷免案，要片段式毀滅縣府的形象。

吳東昇更批評綠營，「真正的弊案怎麼不查？」若民進黨對於查疑似違法的作為有同一個標準，才能讓大眾信服，一定要依法依規，不要用謊言欺騙民眾，更勿讓政治影響選民的想法。