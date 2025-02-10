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綠營擬告花蓮縣府查水表 藍營轟政治介入罷免

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮民團發起罷免立委傅崐萁，近日卻傳出縣府戶政「查水表」。民進黨縣議員胡仁順批評花蓮地檢署未有偵辦動作。本報資料照片
花蓮民團發起罷免立委傅崐萁，近日卻傳出縣府戶政「查水表」。民進黨縣議員胡仁順批評花蓮地檢署未有偵辦動作。本報資料照片

花蓮民團發起罷免立委傅崐萁，近日卻傳出縣府戶政「查水表」。民進黨縣議員胡仁順批評花蓮地檢署未有偵辦動作，認為檢方收到檢舉才有動作不合理，未來將會有相關司法手段，阻止縣府。國民黨縣議會黨團書記長吳東昇表示，綠營此舉是政治介入罷免案，造謠欺騙大眾。

花蓮罷團3日將連署書送交中選會，隨即發到花蓮縣選委會查對，近日卻傳出戶所人員到連署人家中詢問，挨批「查水表」。縣議員胡仁順日前說要向檢調告發，人證物證皆備，之後將有司法手段。

胡仁順指出，戶政主任挨家挨戶稱要查對身分，違法「查水表」，中選會說明直接查對屬違法行為公文，縣府才沒有動作，此事情節重大，將得到的資料提供給花蓮調查站，但調查站卻打算以「行政疏失」了結。同時批評花蓮地檢署，現在已有許多違法證據，卻等不到檢方找自己去說明、做筆錄，沒有主動偵辦。

吳東昇認為，查對身分有寄達、親送等很多方式，要查個資有沒有盜用，絕非「查水表」，是保護民眾個資。但民進黨卻以煽動字眼影響民眾觀感，「無疑是造謠」，更是政治介入罷免案，要片段式毀滅縣府的形象。

吳東昇更批評綠營，「真正的弊案怎麼不查？」若民進黨對於查疑似違法的作為有同一個標準，才能讓大眾信服，一定要依法依規，不要用謊言欺騙民眾，更勿讓政治影響選民的想法。

國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮指出，民進黨立法院黨團總召柯建銘早在農曆春節前，即透過社群媒體策動側翼網軍及青鳥行動，發起全台大規模罷免國民黨立委的行動，很明顯有政治介入，中選會應該維護民主公平。認為民進黨針對縣府，感覺是故意為之，要混淆大眾視聽。

有網友表示有花蓮市戶政事務所人員到家中詢問連署一事，引發民眾批評花蓮縣府「查水表」。圖／翻攝「微光花蓮」臉書
有網友表示有花蓮市戶政事務所人員到家中詢問連署一事，引發民眾批評花蓮縣府「查水表」。圖／翻攝「微光花蓮」臉書
民進黨縣議員胡仁順批評花蓮地檢署，針對「查水表」無作為。本報資料照片
民進黨縣議員胡仁順批評花蓮地檢署，針對「查水表」無作為。本報資料照片
國民黨縣議會黨團書記長吳東昇認為，查對身分絕非「查水表」，但民進黨卻以煽動字眼影響民眾觀感，是政治介入罷免案。本報資料照片
國民黨縣議會黨團書記長吳東昇認為，查對身分絕非「查水表」，但民進黨卻以煽動字眼影響民眾觀感，是政治介入罷免案。本報資料照片

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